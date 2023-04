Questo indovinello matematico sta facendo impazzire il web: prova a risolverlo

Alcuni indovinelli possono essere complicati. come questo ad esempio. Riuscirete a risolverlo in meno di 60 secondi?

La complessità di un indovinello si può valutare da diversi fattori, come quello legato dal fatto che si debba trovare l’elemento mancante di una specifica foto. A volte può sembrare che sia molto facile arrivare ad una conclusione, mentre in altri contesti è richiesto un lavoro maggiormente impegnato per poter giungere ad un risultato degno di nota. L’importante, dunque, è non pensare che sia meglio mollare anziché tentare.

E questo vale anche per il gioco numerico che vedete nella prima immagine, nella quale è rappresentata una breve sequenza che dovrà essere risolta. All’apparenza non pare che sia qualcosa di relativamente complicato, specie perché si tratta soltanto di due numeri che dovrebbero dare come risultato quello che vedete a destra. Nulla di eccessivamente difficile, ma neanche di così tanto facile sino al punto da pensare che sia facilissimo.

Test di matematica, la soluzione è sotto ai nostri occhi: basta guardare attentamente

Infatti, in caso non si fosse capito, lo scopo è proprio quello di comprendere in che maniera la sottrazione fra il 9 e il 2 abbia dato come esito 3, e giustamente pare che non vi sia niente che ci faccia pensare al motivo di tale scelta. In realtà, analizzando gli elementi a nostra disposizione, sarebbe possibile trovare la risposta. Avete 60 secondi di tempo per riuscirci, dopodiché avrete fallito la prova: provateci per riuscire a capire l’indovinello!

Se dopo un minuto esatto non sarete riusciti a trovare la risposta, non c’è nulla di male: può succedere a tutti. Comunque sia la soluzione era molto più semplice di quel che potevate pensare, perché bastava spostare di posizione due delle stanghette presenti nei numeri per formare un 6 e un 3, che poi – una volta sottratti si intende – avrebbero permesso di far uscire esattamente il risultato che avete visto nella seconda foto. Inaspettato, è vero, ma molto divertente dal momento che in pochi lo avrebbero previsto.

Come abbiamo detto non si tratta di indovinelli estremamente complessi o impossibili da capire, questo è chiaro, quanto più di sequenze che devono essere risolte con la logica. Soltanto in tal modo sarebbe possibile arrivare ad una conclusione, ovviamente studiata per farci capire quanto potenziale inespresso abbiamo. Siete stati incuriositi da questo indovinello? Allora vi suggeriamo di farne tanti altri: potreste essere molto più bravi di quel che immaginate!