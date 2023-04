YouTube, sostanziale modifica dell’app: cosa sta per succedere

Youtube ha scelto di abbracciare il vento di cambiamento e così porterà interessanti novità per gli utenti proprio sull’applicazione con una modifica sostanziale.

Ogni tanto gli sviluppatori di Youtube lanciano qualcosa di nuovo ma questa volta hanno scelto di fare le cose in grande, forse dopo i trend di mercato e dopo aver analizzato la concorrenza. Per non lasciare l’azienda indietro e migliorare l’esperienza utente in fatto di video, soprattutto in collaborazione con Google.

Solitamente le novità sono delle integrazioni o delle lievi modifiche ma in questa occasione è qualcosa che va ben al di là, parliamo di una modifica di enorme portata che al momento è in fase di test e quindi sarà presto rilasciata perché ormai pronta all’uso.

Youtube lancia una grande novità dopo anni di attesa

La novità riguarda sostanzialmente la libreria di Youtube per quanto riguarda Android. Infatti la modifica non è rivolta a tutti ma solo per Google ed è questo che la rende ancor più interessante, come se si aprisse uno spaccato vero e proprio tra l’utilizzo su iOS e su Android, una differenziazione inattesa che potrà però dare dei punti nettamente importanti.

La scheda che riguarda la Libreria presente su Youtube è la stessa da anni, il team quindi ha scelto di andare a modificare proprio il look e di introdurre un bel carosello che permetterà da mobile di rendere molto più corta la classifica ma anche più moderno e in linea con le esigenza degli utenti l’intero strumento. Quindi una novità che parte sicuramente dalla volontà di modificare l’aspetto estetico ma che va ben oltre, con una modifica che ha a che fare con la funzionalità stessa del sistema.

Dopo la Cronologia gli utenti avranno una nuova sezione dedicata al Carosello e quindi alla propria Playlist che possono sempre creare in autonomia oppure generare automaticamente in base ai video più visti. In questo caso si possono anche modificare, salvare, sostituire. C’è piena personalizzazione e si può scegliere di creare una sezione apposita con i video da vedere successivamente, ad esempio mentre siete in metro adocchiate qualcosa ma volete usarlo in giornata, con più calma, niente paura.

Lo inserite nella sezione e poi lo ritrovate comodamente sull’App. Le nuove playlist si generano in modo super veloce, basta solo andare in alto e aggiungere Nuovo e il gioco è fatto. I contenuti sempre in alto a destra permettono di avere una pagina dedicata dove si possono aggiornare oppure mettere in ordine per nome o numero.

Il cambiamento è importante perché al momento lo scorrimento di tutti i video è a destra qualcosa di molto scomodo perché ripercorre tanto la linea che abbiamo anche da desktop ma l’usabilità mobile non è proprio il massimo. Qualcuno ha il privilegio di avere già la modifica attiva, gli altri la otterranno nei prossimi giorni, molto dipende dal server.