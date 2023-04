Se sogni di vivere a New York, questo è quanto devi avere all’anno: la cifra è fuori di testa

Sono in molti a sognare di cambiare vita e di trasferirsi in una nuova città ricca di opportunità, come ad esempio New York. Ma quanto costa vivere in una città del genere?

Gli Stati Uniti sono da sempre il sogno più grande di tutti gli uomini e di tutte le donne. Il famoso sogno americano continua ancora ad aleggiare imperterrito, nella mente di milioni di persone. Tuttavia, sognare non costa nulla, ma quanto costa invece realizzare questo sogno? Vivere in una città come New York potrebbe non essere alla portata di tutti, soprattutto per il costo della vita, gli affitti da pagare e per tanti altri motivi. Ma è davvero così?

Molti studi affermano che sono molte le città americane in cui è quasi impossibile trasferirsi, come ad esempio molte città della California, della Florida, dello Stato di New York e in molti altri posti. Il sogno deve continuamente adattarsi alla realtà, mutando e cambiando la propria struttura, ma senza annullarsi mai. Ciò che importa di più è non smettere mai di sognare e di creare continuamente nuovi sogni, che possono essere plasmati strada facendo.Ecco quanto bisognerebbe guadagnare qualora una persona decidesse di trasferirsi nella grande mela. Sicuramente non è un sogno per tutti.

La carissima New York

Per vivere in una città americana come New York, oppure Honolulu (Hawaii) o anche San Francisco, servirebbero mediamente circa 300.000 dollari all’anno per il costo della vita e per togliersi qualche piccolo desiderio. Questo è il risultato di uno studio fatto da Smart Asset, che è una società di consulenza per gli investimenti.

Nonostante l’inflazione continui a produrre problemi, per quanto riguarda la spesa di ogni famiglia, il 51% di chi guadagna oltre i 100.000 dollari all’anno riesce ad arrivare a fine mese, senza mettersi grosse cifre da parte. sempre nella stessa ricerca, gli esperti hanno notato che chi guadagna 100.000 dollari all’anno a New York, ha un potere di acquisto di appena 35.791 dollari.

Alle Hawaii, precisamente a Honolulu, il potere di acquisto arriva a 36.025 dollari. A San Francisco invece si attesta a 36.445 dollari. Tuttavia, se si volesse ottenere un potere di acquisto pari a 100.000 dollari in queste tre città americane, occorrerebbe percepire una somma vicina ai 310.000 dollari all’anno. Chiaramente tutto questo è condizionato dalle tasse di ogni Stato. Ad esempio, gli Stati con le tasse più alte sono la California, le Hawaii e New York. Purtroppo queste spese così esorbitanti alzano dei muri sui sogni di molte persone.