Come caricare video Youtube sullo stato di Whatsapp: la guida

Con questa breve e velocissima guida potrete caricare video di Youtube sul vostro stato di Whatsapp, per messaggi ancora più unici.

Un tempo Whatsapp era semplicemente un’app di messagistica istantanea, che funzionava alla grande e che aveva qualche piccola chicca in più. Col tempo, però, si è trasformata profondamente, cambiando in modo netto e aggiungendo funzioni sempre più uniche ed interessanti. Si pensi alla possibilità di chiamare, gratuitamente tramite linea dati o WiFi. Un cambiamento epocale, che ha portato ad una rimodulazione di tutte le promozioni telefoniche.

E poi ci sono stati i messaggi vocali, le videochiamate di gruppo, i messaggi effimeri ecce cc. Oggi quella che abbiamo tra le mani è molto più di un’app di messagistica istantanea, ma è un vero e proprio social network, in cui si parla continuamente. Non a caso Mark Zuckerberg ha decido di investire una somma enorme per mettere le mani su questa piattaforma. E con gli stati alla Instagram, il cambiamento è stato ancora più ovvio.

Stato di Whatsapp con video Youtube: la procedura

In tanti usano gli stati di Whatsapp per comunicare qualcosa di sé. E mentre alcuni provano a lanciare messaggi di speranza, a condividere una frase di un film o una canzone, altri usano questo spazio per lanciare frecciatine ad ex e persone con cui si è ai ferri corti.

Per tutti coloro che cercano un modo per rendere il proprio stato di Whatsapp ancora più unico e indimenticabile, segnaliamo la possibilità di trasformare il vostro stato in un video Youtube. Il procedimento è davvero semplicissimo, e l’effetto sui vostri contatti sarà assicurato. Per farlo dovrete semplicemente seguire questi passaggi.

Dal vostro smartphone, aprite l’applicazione di Youtube. Ora cercate il video che volete condividere su Whatsapp, qualsiasi tipo di video. Una volta fatto, premete l’opzione “condividi” sotto il video in questione. Apparirà un elenco di applicazioni, scegliete Whatsapp. Ora non dovrete andare su un contatto, ma andare su “il mio stato”. Verrà visualizzata un’anteprima del video di YouTube e il relativo link, cliccate su invia ed è fatta! Ora avete finalmente la vostra canzone preferita, una scena di un film particolare, un meme oppure l’ultimo video del vostro canale Youtube come stato di Whatsapp. Un modo per comunicare con decisione e carattere quello che volete dire a tutti coloro che hanno il vostro numero, che vi stiano simpatici o no.