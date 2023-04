Facebook e Instagram hanno una sorpresa per tutti: gli iscritti italiani festeggiano

Facebook e Instagram hanno in serbo una sorpresa per tutti gli iscritti italiani. Gli utenti possono tornare a festeggiare: cosa succede.

Grande notizia in arrivo per tutti gli utenti di Facebook ed Instagram. I due colossi social hanno in serbo una vera e propria sorpresa per i fan che arriva direttamente dai vertici Meta. Accadrà a breve, andiamo quindi a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.

In queste settimane abbiamo potuto tutti assistere allo scontro che c’è stato tra Meta e la SIAE che ha portato alla rimozione della musica da Facebook e Instagram. La decisione drastica è arrivata in seguito al mancato accordo tra le due parti. Proprio il colosso dei social network non avrebbe fornito i dati necessari per il rinnovo contrattuale con la Società Italiana degli Editori e degli Autori.

Così i social di Meta hanno deciso di eliminare completamente il catalogo della musica italiana dalle stories e dai Reels. Ad intervenire sulla vicenda nelle ultime ore ci avrebbe pensato l’Antitrust. Il Garante per la Concorrenza e del Mercato è entrato a gamba tesa sulla vicenda ed ha imposto la ripresa delle trattative con SIAE. In queste ore è spuntato fuori anche un comunicato da parte dell’organo competente, scopriamo tutti i dettagli.

Facebook e Instagram, interviene l’Antitrust: adesso la musica potrebbe tornare

Adesso un nuovo colpo di scena potrebbe chiudere definitivamente la vicenda tra Meta e la Siae. Infatti in queste ore è intervenuta l’Antitrust che ha costretto il colosso dei social network a riaprire subito le trattative, andando a fornire tutti i dati necessari alla Società Italiana degli Autori e degli Editori. Il Garante perla Concorrenza e del Mercato in queste ore ha rilasciato anche un lungo comunicato che chiarisce la vicenda. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta.

Nel documento rilasciato dall’AGCOM si trova la delibera per adottare le misure cautelari nei confronti di Meta dopo l’istruttoria del 4 Aprile. Meta è stata quindi tacciata di presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae nella negoziazione avente ad oggetto la stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali come si legge all’interno del comunicato. Inoltre per l’Antitrust questa dipendenza economica chiede dei criteri differenti rispetto a quelli utilizzati per gli altri settori economici tradizionali.

Sempre l’Antitrust ha sottolineato che il comportamento di Meta è di natura abusiva e potrebbe avere effetti negativi gravi ed irreparabili irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore. Con questo comportamento il social andrebbe a penalizzare tutti i soggetti che compongono la filiera. Per questo motivo si è deciso di imporre la ripresa delle trattative rispettando un comportamento basato sui canoni di buona fede e correttezza. Inoltre l’AGCOM ha disposto il ripristino di tutti i contenuti musicali sui social.