Trasformata la mano in uno smartphone con la nuova IA Humane: i dettagli del progetto

Rendere la nostra mano identica ad un cellulare è possibile? Da quel che sembra lo sarebbe: ecco il nuovo progetto al riguardo.

Il futuro della tecnologia è davanti a noi, e questo lo sappiamo piuttosto bene ormai. Di tanto in tanto sentiamo della nascita di alcune innovazioni davvero impressionanti, le stesse che sono in grado di lasciarci a bocca aperta poiché sono ben fatte. Non si vedono tutti i giorni, questo è chiaro, ma quando succede veniamo pervasi da un’aria di curiosità che non può andare via tanto facilmente, a meno che non decidiamo di informarci.

E in tal caso pensiamo che dovreste farlo immediatamente, perché è stato appena presentato un assistente vocale basato sull’IA di Humane, la quale ha creato un prodotto olografico che può funzionare direttamente sulla nostra mano. La sua utilità non è tanto diversa da quello di uno smartphone, se non che – come abbiamo detto – può funzionare sul palmo delle nostre mani, permettendoci di avviare anche delle classiche telefonate.

Smartphone olografico sul palmo della mano, e non è tratto da una storia inventata: ecco i dettagli

Certamente non si era mai visto un dispositivo di questa portata, se non in qualche film di fantascienza si intende. Il fatto che stia diventando realtà è un buon segno, perché vuol dire che la tecnologia sta andando talmente avanti che, a breve, riusciremo a realizzare qualunque nostro desiderio senza alcun problema. Ma come funziona nello specifico, e quando sarà possibile utilizzarlo non appena verrà lanciato sul mercato?

Quello che sappiamo è piuttosto limitato, però crediamo che basti per farci venire un hype incredibile. Tanto per cominciare avrà la capacità di gestire applicazioni e voci, inoltre viene risvegliato con un singolo tap e può persino riassumere gli impegni della giornata o leggere messaggi per esempio. Come abbiamo detto prima è anche in grado di avviare delle telefonate, di conseguenza non gli manca praticamente nulla: è una genialata a tutti gli effetti.

Al di là di questo, nessuno è ancora a conoscenza dei dettagli tecnici, delle impostazioni che vengono usate o da eventuali algoritmi particolari che sono stati implementati al suo interno. Niente di niente in poche parole, il che significa che dovremo fidarci di quanto visto sino a questo momento, o almeno fino a quando non sapremo qualcosa sulla sua data di uscita. A tal proposito persino quell’informazione è sconosciuta, dunque attendiamo con ansia maggiori informazioni da Humane.