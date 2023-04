IPTV, nuova tecnologia per scovare i furbetti: non c’è scampo

By

Spunta una nuova tecnologia per fermare il problema della IPTV. Infatti con questa verranno fermati tutti i furbetti: non c’è scampo per loro.



La IPTV è diventato un vero e proprio problema sulla penisola, con le autorità che ancora non trovano una soluzione a tutto ciò. Adesso però a dare una mano sostanziale ci sarà una nuovissima tecnologia in grado di fermare i furbetti: andiamo quindi a vedere che cosa sta succedendo.

Le stime per questo 2023, per quanto riguarda il mercato globale della protezione antipirateria è certamente positivo, con questo che crescerà del 10%, andando a raggiungere il valore di oltre 190 milioni di dollari entro la fine del periodo previsto. Nei prossimi dieci anni il valore di questo mercato potrebbe crescere a dismisura, arrivando fino ai 527 milioni. Con il progresso della tecnologia, anche la pirateria software è diventata più comune. Ad oggi il metodo migliore è quello basato sull’hardware.

Il mercato della pirateria ha visto un’esplosione della domanda potenziale a causa del rapido sviluppo dei servizi basati su cloud, ma soprattutto della globalizzazione della digitalizzazione. Stiamo parlando delle tecnologie e dei servizi utilizzati per proteggere i contenuti digitali dalla pirateria e dai vari accessi non utilizzati. La pirateria, forse è la sfida più importante da affrontare oggigiorno e sono tante le realtà che perdono entrate a causa della diffusione di contenuti protetti da copyright.

IPTV, una tecnologia per combattere la pirateria: in cosa consiste

Nei prossimi anni, quindi, dovrebbe crescere a dismisura il mercato della protezione antipirateria. Questo è guidato dalla crescente adozione di canali di distribuzione di contenuti digitali. Il processo in questione ha portato a un aumento della pirateria e della distribuzione illegale di contenuti digitali. Proprio in questo caso possono tornare utili i servizi di protezione antipirateria.

Questi servizi anti-pirateria servono per proteggere i propri contenuti dall’accesso e dalla distribuzione non autorizzati, andando quindi a proteggere le entrate delle grandi aziende. Nonostante l’aiuto di questa nuova tecnologia, c’è da dire che i servizi IPTV legittimi continuano a superare in numero quelli illeciti.

Ad oggi le soluzioni migliori sembrano quelle basate sulle blockchain e gli strumenti di rilevamento della pirateria basati sull’intelligenza artificiale. Queste dovrebbero creare nuove opportunità di crescita per i fornitori di servizi di protezione antipirateria. Inoltre l’efficacia di queste soluzioni dipende dalla loro capacità di tenere il passo con le tattiche sempre più agggiornate degli hacker.