Superman: Legacy, la DC si sbilancia: ci sarà una persona speciale nel film

Superman: Legacy accoglierà un personaggio molto importante della vita di Clark Kent, ed è confermato. Di chi stiamo parlando?

L’introduzione di un personaggio rilevante all’interno di una serie TV, o di un film addirittura, è una notizia strabiliante per ognuno di noi chiaramente. Magari non vedevamo l’ora che entrasse a far parte del cast un attore che ci piace tanto, oppure volevamo semplicemente vedere una specifica figura di spicco perché ci interessa. E se il vostro film preferito sarà Superman: Legacy, allora apprezzerete di sicuro quest’entrata trionfale.

James Gunn, il regista di Superman: Legacy, ha risposto ad un tweet per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo personaggio nel suo prodotto. Non è una creazione di sua appartenenza, quanto più una rivisitazione di qualcosa che esiste già, di conseguenza la sua idea è stata soltanto quella di introdurlo nella sua opera. Ci stiamo riferendo a Jimmy Olsen, storico amico di Clark Kent nei fumetti e che lavora per il Daily Planet come fotoreporter.

Arriverà uno storico personaggio su Superman: Legacy, e lo conosciamo tutti quanti: ecco di chi si tratta

La sua presenza è stata abbastanza importante, e pare che lo sarà in egual modo anche nel film visto e considerato che coinvolgerà Superman nel mondo del giornalismo, permettendogli di fare la conoscenza di Lois Lane. In passato è già apparso in altre pellicole inerente al supereroe in questione, ed è probabile che avrà un ruolo di spicco pure in questo specifico caso. Ma quali sono gli altri dettagli interessanti di cui disponiamo?

Allo stato attuale delle cose non siamo in possesso di troppi dettagli, se non che James Gunn abbia smentito delle voci per quanto riguarda coloro che ricopriranno il ruolo di Superman. Al riguardo non si sa ancora molto, tuttavia ha riferito che la sceneggiatura è in fase di completamento e che il film è in pre-produzione, di conseguenza pare che si stiano preparando per iniziarlo e continuarlo senza alcun problema: siamo fiduciosi in merito.

Inoltre, ma non meno importante in tal caso, pare che Superman: Legacy sarà soltanto una delle tante pellicole che usciranno prossimamente, anche perché si prospetta persino il lancio di un nuovo film di Batman e Robin a quanto sembra. L’importante è tenersi aggiornati su queste produzioni interessanti, evitando di perderci delle informazioni sulla faccenda. Pronti a saperne di più in futuro? Non perdetevi le notizie.