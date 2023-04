Perché un gruppo di ladri di auto utilizza vecchi Nokia 3310 per non fallire mai un colpo

Esiste un gruppo di ladri di auto che sceglie di utilizzare vecchi Nokia 3310 per non fallire nemmeno un colpo: ecco perché

Gli esperti del crimine sono spesso molto avanzati nelle loro tattiche e strategie, utilizzando tecnologie all’avanguardia e moderne per evitare di essere scoperti.

Nonostante questo, esiste un gruppo di ladri di auto che sembra aver trovato la loro arma segreta: il vecchio Nokia 3310. Questo telefono cellulare, originariamente prodotto nel 2000, è noto per la sua durata della batteria eccezionale e la sua semplicità d’uso. Non ha molte delle funzionalità dei moderni smartphone, come la connessione a internet o la fotocamera, ma sembra che questo sia il segreto dei ladri di auto. Nel resto dell’articolo spiegheremo perché questo dispositivo obsoleto è diventato la scelta preferita di questi criminali esperti.

Ecco perché i ladri d’auto utilizzano vecchi Nokia 3310

La sicurezza della propria auto è un aspetto che non dovrebbe mai essere sottovalutato. Purtroppo, ci sono casi in cui i criminali adottano trucchi incredibili e geniali per rubare i veicoli. I criminali utilizzano piccoli dispositivi, spesso nascosti in altoparlanti Bluetooth o telefoni cellulari, per manipolare il sistema di controllo delle auto e rubarle senza bisogno della chiave, anche in soli 15 secondi.

I criminali utilizzano piccoli dispositivi, spesso nascosti in altoparlanti Bluetooth o telefoni cellulari, per manipolare il sistema di controllo delle auto e rubarle senza bisogno della chiave, anche in soli 15 secondi. Tali dispositivi sono facilmente acquistabili online per poche migliaia di dollari, rendendo più semplice anche rubare auto di lusso di fascia alta. Un esempio di questo è l’utilizzo del vecchio Nokia 3310 da parte di un ladro di auto esperto che, collegando il telefono all’auto tramite un cavo nero e selezionando alcune opzioni sullo schermo LCD, è riuscito a riavviare l’auto e farla partire senza la chiave.

Esistono diversi siti web e canali Telegram che pubblicizzano la tecnologia dei dispositivi di avvio di emergenza, tra cui anche il Nokia 3310, venduti a prezzi che variano da 2.500 a 18.000 euro. Nonostante i venditori si riferiscano alla tecnologia in modo eufemistico, in realtà questi dispositivi sono utilizzati dai ladri per rubare auto senza bisogno della chiave. Tuttavia, secondo gli esperti, l’unica soluzione corretta sarebbe introdurre protezioni crittografiche ai messaggi CAN attraverso un aggiornamento del software.