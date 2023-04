WhatsApp, novità canali: cosa dobbiamo aspettarci

C’è chi li chiama Newletters, c’è chi li chiama canali: sono i nuovi sistemi su cui si sta concentrando WhatsApp per migliorare l’esperienza dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Mark Zuckerberg è consapevole che WhatsApp è quanto di meglio possa offrire Meta in questo determinato contesto storico dove Facebook è sempre forte ma sempre più utilizzato da quelli che la Gen Z chiama ormai costantemente boomer. Instagram va tanto di moda (soprattutto in Italia) ma la leadership di un tempo in mano a Zuckerberg, ora ce l’ha TikTok.

Per la messaggistica non è affatto così. WhatsApp è riuscita a tenere a debita distanza, soprattutto durante lo scoppio della pandemia da Coronavirus (lockdown annesso) l’avanzata di Telegram e Signal. E ora non si vuole fermare. Per questo Mark Zuckerberg ha dato mandato a Will Cathcart di accelerare i tempi di rilascio di alcune nuove funzionalità. Che viaggiano proprio su questi canali.

In questo contesto l’applicazione californiana numero uno ha appena presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight beta, portando la versione fino alla 23.8.0.75. La versione contrassegnata nelle impostazioni di WhatsApp è 2.23.8.75 e la build TestFlight è 23.8.0, così ha rivelato il sempre ben informato wabetainfo, che conferma un WhatsApp at work sui canali, un nuovo strumento per la trasmissione di informazioni, disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Grazie ai canali, gli utenti potranno facilmente ricevere aggiornamenti utili dalle persone da cui scelgono di ricevere notizie, in modo da avere meno confusione, per esempio, dilagante su WhatsApp, figlia dell’esplosione delle chat. La funzione, ricorda wabetainfo, è ancora in fase di sviluppo sull’app Android ma, grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.8.0.75 disponibile sull’app TestFlight, l’app di messaggistica statunitense ha intenzione, come promesso, di rilasciare la funzionalità delle Newsletter, o canali, per rilasciarla, a breve, sull’app iOS.

Non è prevista nessuna iscrizione automatica ai canali

Dagli screen mostrati, si vince chiaramente come WhatsApp ha intenzione di rinominare la scheda Stato in “Aggiornamenti”, visto che i canali verranno elencati all’interno di questa sezione dell’app. Sarà uno strumento privato in cui i numeri di telefono e le informazioni dell’utente che si uniranno a un determinato canale, saranno sempre nascosti, nel segno di sicurezza e privacy.

I messaggi ricevuti all’interno di un canale non saranno però crittografati con la end-to-end poiché il concetto di “uno a molti” non avrebbe molto senso per i canali. Che comunque non influiranno sulla crittografia end-to-end della messaggistica privata, sempre crittografata. Poiché si tratta di un’estensione facoltativa della messaggistica privata e non fa perno su un social network pubblico, gli utenti di WhatsApp avranno sempre il controllo sui canali a cui vogliono iscriversi, nessun altro li potrà vedere: nessuna iscrizione automatica è prevista, non ci sono raccomandazioni algoritmiche o grafici sociali che spingono contenuti agli utenti che non hanno scelto di vedere.

Questa funzione è progettata per migliorare l’accessibilità dei canali, rendendo più facile per gli utenti ottenere gli aggiornamenti che preferiscono. Sia su Android sia su iOS.