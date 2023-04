Perché Twitter ha appena rimosso la spunta blu a Cristiano Ronaldo

Una decisione certamente strana quella del social con l’uccellino, che ha rimosso la spunta blu al campione portoghese.

Il mondo dei social è davvero molto complesso e in continuo mutamento, con sempre più persone che ne fanno parte e che ne modificano nel costo della storia le caratteristiche fondamentali. Una volta, quando il web era agli albori, tutti si fingevano qualcun altro, nascondendo la propria identità il più possibile dai pericolosi sconosciuti presenti in rete. Ora invece accede esattamente l’opposto.

Si vive sui social per affermare la propria identità e, non solo, per crearne una addirittura migliore. Ci si finge ancora più felici, ancora più perfetti, ancora più inattaccabili, ancora più virtuosi, in forma, alti, magri, ricchi e così via. Alla ricerca di un seguito che potesse confermare questa visione alterata di noi, di follower per creare un culto di noi stessi. Succede spesso con le persone più famose del mondo. Attori importanti, modelle, youtuber, e calciatori. Nella notte, però, qualcosa e cambiato, per tanti. Su tutti sorprendere però quanto accaduto a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha perso la spunta blu di Twitter

L’attaccante portoghese non ha certamente bisogno di presentazioni, si tratta semplicemente di uno dei calciatori più fosti della storia, le chiacchiere stanno a zero. E come pochissimi altri, vanta un seguito social che è da record, con fan e avversari che quotidianamente si aggiornano su quello che fa e che dice. Anche per questo motivo, come tante altre persone importanti, Cristiano Ronaldo ha il proprio profilo verificato su ogni piattaforma, fino ad ora. Twitter, infatti, gli ha tolto la famosa spunta blu.

Questa decisione rientra nel piano di Elon Musk di eliminare le spunte blu di verifica a tutti coloro che decidono di non passare al profilo premium, a pagamento, e trattenere questa medaglia onoraria digitale. Per questo motivo praticamente tutti hanno perso la spunta blu, il verificato, e ora bisognerà pagare per poter avere questo privilegio.

Ma quanto costa avere la spunta blu di Twitter? Si parla di 84 euro all’anno, o 7 euro al mese, per avere il proprio profilo verificato e mantenere in qualche modo la propria identità. Un modo per il social network di fare cassa e cercare quella sostenibilità finanziaria che ha perso da qualche anno. Una decisione che sta dividendo gli iscritti tra pro e contro, con l’aumento di profili falsi. Chissà se Cristiano Ronaldo si ricorderà di pagare la spunta blu di Twitter, nel dubbio conta i milioni di follower.