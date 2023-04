Casa fresca senza condizionatore? Scienziati suggeriscono il “metodo scarafaggio”

By

L’estate è alle porte ed in molti sono pronti a tenere casa fresca senza l’utilizzo del condizionatore. Scopriamo cos’è il metodo scarafaggio.

Siamo sempre più vicini all’estate e le giornate iniziano a farsi sempre più calde. Nonostante questo l’utilizzo del condizionatore diventa sempre più svantaggioso a causa del costo in aumento delle bollette. Esiste un metodo però per raffreddare l’abitazione senza l’utilizzo dell’elettrodomestico e prende il nome di scarafaggio. Andiamo a vedere in cosa consiste.

Su tutta la penisola è in arrivo il grande caldo, con la primavera che finalmente sta aprendo le porte all’anticiclone africano. Ma con l’aumento delle temperature un altro problema colpisce gli italiani, vale a dire il rinfrescamento delle proprie case. Con la crisi energetica infatti utilizzare il condizionatore vorrebbe dire andare incontro ad una bolletta salatissima a fine mese. Fortunatamente per tutti i cittadini esiste un metodo per risolvere questo problemi.

A svelarlo è l’Università di Cambridge. Infatti gli scienziati dell’Ateneo hanno trovato una soluzione all’annoso problema. Con questo escamotage infatti sarà possibile raffreddare casa durante i periodi più caldi. Questa soluzione prende il nome di “Metodo dello scarafaggio“. Andiamo quindi a vedere il motivo dietro a questa denominazione e soprattutto perché può tornare particolarmente utile in estate.

Casa fresca senza condizionatore, il metodo scarafaggio: direttamente da Cambridge

A trovare la soluzione alla casa calda in estate ci hanno pensato i ricercatori dell’Università di Cambridge, che hanno coniato il metodo dello scarafaggio. Stiamo quindi parlando quindi di nanostrutture che catturano la luce e la vanno a separare in diverse lunghezze d’onda, andando quindi a tenere la casa più calda sia durante le ore di giorno che quelle di notte.

Il metodo dello scarafaggio è anche a basso consumo energetico. Così facendo quindi sarebbe in grado di ridurre il dispendio dell’energia elettrica all’interno della casa. Con la luce del sole, l’abitazione potrebbe prendere dei colori psichedelici ed è adatta specialmente per tutte quelle case situate in città costiere.

Allo stesso tempo utilizzando l’escamotage inventato dall’Università di Cambridge si potrebbe evitare di accendere il condizionatore. Una scelta sensata visto che le proiezioni dei prossimi mesi vedono il prezzo del gas salire vertiginosamente, con valori simili a quelli registrati durante lo scoppio della guerra in Ucraina. Vedremo quindi se gli italiani decideranno di adottare questo metodo a basso consumo.