Carburanti, cambiamento totale: cosa succederà ufficialmente dall’1 agosto

Arriva un cambiamento totale per quanto riguarda i carburanti. Dall’1 agosto cambiano le regole: cosa succederà a breve.

I carburanti continuano ad essere un tema caldissimo per quanto riguarda il dibattito pubblico. A breve è in arrivo un cambiamento totale per quanto riguarda i carburanti, scopriamo che cosa succederà a partire dal mese di agosto sulla penisola italiana.

Sono sempre tante le novità per quanto riguarda i carburanti. Stavolta a far discutere è la normativa che prevede l’affissione dei cartelli con il prezzo e il prezzo medio regionale fuori dai distributori. Il Governo attuale ha fatto un passo in avanti verso l’obbligo di affissione con la firma del decreto da parte di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made. Al momento il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Tutti però sanno quali sono i cambiamenti che verranno approvati.

Nei mesi scorsi il costo dei carburanti ha raggiunto delle vette preoccupanti. Il Governo ha quindi deciso di scovare i furbetti con una semplice trovata, vale a dire con l’affissione dei cartelli con i prezzi e i prezzi medi regionali a confronto con quelli scelti da distributore. Con più controlli quindi si sarebbe dovuto avere maggiore trasparenza ai consumatori. Proprio questo provvedimento entrerà in vigore a partire da 1° agosto 2023. Inoltre saranno previsti anche delle regole rispetto ai font. Andiamo a vedere che cosa cambierà dall’ottavo mese dell’anno.

Carburanti, da agosto è caccia ai furbetti: i dettagli del provvedimento

L’attuale esecutivo quindi vorrebbe fare un passo deciso per quanto riguarda la trasparenza al distributore. Ben presto il decreto è stato convertito in legge che richiedeva agli esercenti l’esposizione dei prezzi di benzina e diesel a confronto. Il tutto anche adesso che i prezzi dei carburanti si sono assestati. Ad ogni modo nonostante il provvedimento bisognerà aspettare ancora un po’ per vedere esposti i nuovi cartelloni al di fuori delle pompe di benzina. Inoltre le nuove regole non sono ancora in Gazzetta Ufficiale.

Adesso gli esercenti devono quindi esporre in una posizione adeguata e soprattutto ben visibili la nuova indicazione riguardante i prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il punto vendita in questione. Queste nuove regole entreranno in vigore dal prossimo 1° agosto 2023. Inoltre è obbligatorio esporre tutte le info entro le 10:30 del mattino. I prezzi dovranno essere aggiornati anche se il distributore è aperto solo in “self-service”.

All’interno della legge sono presenti anche delle indicazioni precise. Vale a dire che il cartellone in questione dovrà essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, con le adeguate condizioni di sicurezza e devono essere ben visibili. La dimensione del testo deve essere di minimo 12 cm, in caso di inadempienza si incorre in una multa che oscilla da 200 a 2.000 euro o addirittura la sospensione dell’attività per 30 giorni.