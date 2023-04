La madre riceve un messaggio dalla figlia rapita, ma era l’IA: l’assurda storia

By

Quando è venuta a sapere la verità dietro questa storia, la donna è rimasta sconvolta per quanto accaduto a sua figlia per mano dell’AI

Il noto modello di chatbot basato sull’intelligenza artificiale ha raggiunto il limite quando una donna, Jennifer DeStefano, è rimasta coinvolta in un episodio tanto macabro quanto insolito. Sono sempre più frequenti fenomeni del genere, ma il fatto in cui era protagonista Jennifer con la sua figlia minorenne Brie ha creato scalpore e costretto le forze di polizia ad intervenire.

L’intelligenza artificiale è una tecnologia che permette di riprodurre i processi di ragionamento e intelligenza umana tramite algoritmi. Esistono più livelli di intelligenza artificiale, la AGI, simile agli esseri umani; e la ASI, addirittura superiore all’intelligenza umana. Molti di noi associano la diffusione del fenomeno dell’AI a Chat GPT.

In Italia, al momento, il Garante della Privacy ha oscurato Chat GPT per problematiche che riguardano la gestione dei dati degli utenti.

Il famoso chatbot sarebbe in grado di comprendere e rispondere in linguaggio naturale e del tutto coerente con il tipo di conversazione. E per molti è stata una vera e propria rivoluzione. Nonostante ciò, questi modelli esistono già dagli anni ’60 e ’70 e integrano la vita di tutti i giorni semplificando azioni delle quali, spesso, neppure ci accorgiamo.

Alcune volte i modelli di AI vengono utilizzati per scopi illeciti talvolta agghiaccianti, come accaduto all’americana Jennifer DeStefano. Quando la donna ha scoperto di aver avuto una conversazione con l’intelligenza artificiale, stentava a crederci.

Rapimento con l’AI: la storia da brividi

Negli ultimi tempi, l’AI è diventata sempre più efficace nel riprodurre voci umane con una precisione stupefacente. È altrettanto sorprendente la facilità con cui qualsiasi soggetto con un pc e una connessione ad internet, possa usufruire di questi sistemi che talvolta finiscono in mani sbagliate.

Come racconta l’Indipendent, una donna dell’Arizona, negli USA, si è vista recapitare una telefonata da un numero sconosciuto. Non avrebbe mai potuto ricevere una chiamata peggiore: era sua figlia che, piangendo, le diceva di esser stata rapita. Attimi di panico, per Jennifer, la quale era convinta che quella dall’altra parte del telefono fosse sua figlia.

Solo dopo essersi accertata che sua figlia fosse al sicuro e che la voce maschile era alquanto sospetta, la donna ha capito che la piccola Brie non era mai stata rapita. Qualcuno aveva utilizzato l’intelligenza artificiale per riprodurre la voce della 15enne, inscenando, così, un rapimento. La falsa voce umana avrebbe anche chiesto un riscatto prima fissato ad un milione di dollari, poi abbassato a 50 mila.

Solo un enorme spavento per la famiglia DeStefano che ha affidato il caso all’autorità giudiziaria. La polizia indaga per risalire al responsabile, ma è allerta su fenomeni analoghi.