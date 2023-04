Sei destrorso o mancino? Ecco chi è più veloce nello sport, lo dice la scienza

Vi siete mai chiesti chi sia il più veloce nello sport tra il destrorso e il mancino? La risposta è sorprendente

Essere destrorsi o mancini, per alcuni di noi, non rappresenta alcuna differenza. In fin dei conti sono delle capacità naturali che vengono acquisite immediatamente, e che tendono a rimanere per via del fatto che siano essenziali da usare. Se non ci fossero non potremmo eseguire gran parte delle attività quotidiane che svolgiamo di solito, come tirare una palla o scrivere per esempio. Ma chi è il più veloce fra i due?

Secondo uno studio condotto dal Dottor Florian dell’Università di Oldenburg, è molto probabile che i mancini abbiano un vantaggio naturale sulla velocità di reazione. Ciò sarebbe possibile a causa della loro posizione inversa, che potrebbe confondere gli avversari poiché non abituati ad affrontarli, inoltre gli sport in cui prevalgono pare che siano il cricket, il ping-pong e il baseball, seppur perdano il loro vantaggio nei giochi più lenti.

Destrorsi o mancini, chi ha la meglio fra i due: è uno studio a confermarlo

Ma non è tutto, perché sembra che la pressione del tempo presente nel gioco “attiri” la presenza di mancini, il che significa che siano in maggioranza rispetto ai destrorsi. Quasi il 50% delle persone dei precedenti sport nominati è mancina, di conseguenza non sarebbe affatto strano imbattersi in una di queste persone dato che sia estremamente comune a quanto pare. In che modo i mancini riescono ad avere la meglio sui destrorsi, e quali sono le altre abilità che possono usare?

Ricollegandoci a quanto detto prima, è molto probabile che i mancini – di solito – siano a pari merito con i destrorsi, ma che riescano a prevalere su di loro grazie all’anticipazione. Giocando molto spesso, infatti, possono sviluppare la capacità di anticipare le azioni, riuscendo a sorprenderli maggiormente, mentre quest’ultimi non avrebbero la stessa fortuna visto e considerato che verrebbero confusi dalla posizione dei mancini.

In conclusione sembra che siano proprio loro i più veloci, nonostante si possano calcolare anche tanti altri contesti simili. Un altro fattore interessante sui mancini è che, differentemente dai destrorsi, sono in grado di elaborare le informazioni più velocemente mentre giocano al computer o praticano uno sport, di conseguenza sono favoreggiati pure in questo caso.