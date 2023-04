Whatsapp, due clamorose novità squarciano la concorrenza

Sono in arrivo su WhatsApp due clamorose novità pronte a squarciare la concorrenza. Scopriamo di cosa si tratte e come funzionano.

Non finiscono mai le novità su WhatsApp. Anche questa settimana sono in arrivo due clamorose novità pronte a tenere alla larga tutta la concorrenza. Andiamo a vedere di cosa si tratta ed il loro corretto funzionamento.

WhatsApp continua ad essere l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Con oltre due miliardi di account attivi sono sempre di più le persone che si affidano al servizio di Meta per chattare gratuitamente con amici e parenti. A renderla innovativa ci pensano i continui aggiornamenti lanciati dal team di sviluppo dell’applicazione. Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse novità in arrivo, tra cui anche l’espansione dei messaggi effimeri al suo interno.

Infatti a breve sarà possibile anche mandare i vocali che potranno essere ascoltati una sola volta. Tutto ciò è dovuto alla volontà dell’applicazione di tenere sempre alto il livello di privacy degli utenti. WhatsApp nell’ultimo periodo ha lavorato proprio in questo senso, cercando di tenere alla larga quanti più pericoli possibile. Adesso però nel corso di questa settimana sono in arrivo altre due funzioni esclusive per tutti gli utenti. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta e qual è il loro utilizzo.

WhatsApp, due novità pronte ad essere lanciate: l’ultimo aggiornamento

Sono diversi gli aggiornamenti in arrivo questa settimana su WhatsApp e che vanno a colpire tutte le sue versioni, da Android, passando per iOS e Desktop. Le novità sono diverse e sono pronte ad arricchire l’esperienza dell’utente all’interno dell’applicazione. La prima riguarda l’introduzione di una barra per inserire i media per tutti gli utenti iOS. Inoltre sempre per gli smartphone Apple, con la versione 23.8.0.71 alcuni utenti potranno ottenere un blocco schermo del tutto riprogettato.

Sempre gli utenti iOS con la versione 23.7.82 di WhatsApp avranno finalmente a disposizione un tool per la creazione degli adesivi. Adesso con questa funzione tutti gli utenti potranno creare i loro stessi adesivi semplicemente ritagliando ed incollando le foto dalla galleria. Inoltre gli sviluppatori stanno lavorando per portare un nuovo strumento per la trasmissione di informazioni. L’applicazione vuole anche aggiungere le emoji animate per migliorare l’esperienza degli utenti al suo interno.

In queste ore WhatsApp sta rilasciando piccoli miglioramenti per il testo relativo all’interno dell’elenco dei contatti, che ora appare in una grafica multilinea e riusciranno a vedere la novità tutti gli utenti Android che avranno installato la versione 2.23.8.25. Tornando agli utenti iOS chiunque abbia scaricato l’aggiornamento 23.8.0.73, avrà a disposizione il nuovo text editor e soprattutto potrà eliminare una caption quando inoltrerà un media.WhatsApp ha annunciato che la possibilità di impedire la scomparsa dei messaggi è disponibile per gli utenti, tenendo traccia dei messaggi importanti. Infine l’ultima novità è una tastiera rinnovata. Questi quindi sono tutti gli aggiornamenti in arrivo per l’applicazione di Meta.