Come trasformare il senso di colpa: gli ingredienti secondo Luca Mazzucchelli, lo psicologo più famoso del web

Se anche voi siete schiacciati dal senso di colpa per qualcosa che avete fatto in passato e non riuscite a rialzarvi, i consigli dello psicologo Luca Mazzucchelli vi daranno una mano

Il senso di colpa è un problema che attanaglia l’essere umano da sempre. Anche lo psichiatra Massimo Recalcati nei suoi seminari lo nomina sempre nel contesto melanconico, ma a parlarne sul web è stato il collega Luca Mazzucchelli. Alcune persone non riescono a distaccarsi dal passato, rimangono ancorate agli sbagli, a ciò che avrebbero potuto fare e non hanno fatto e tutto ciò crea quel fastidioso senso di colpa che affossa il nostro vivere quotidiano, rendendoci apatici e incapaci alla reazione.

Questo senso malinconico porta l’individuo a sentirsi sempre svogliato, senza energie, ancorato ad un passato che non gli permette di vedere positivamente il futuro. Eppure è proprio il senso di colpa a mettere le catene a una mente che invece potrebbe andare oltre, superando il confine del presente, attraverso progetti futuri. Per progettare il futuro bisogna essere coscienti del fatto che le azioni del passato non possono più essere eliminate e che per andare avanti c’è bisogno di un’evoluzione interiore.

Il problema dell’immobilità del senso di colpa, come riuscire a superarlo

Se ci si sente affranti per ciò che non si è fatto e si sarebbe potuto fare, allora bisogna sfruttare quella rabbia, la frustrazione dell’immobilità, per slanciarsi in avanti e buttarsi in qualcosa di migliore, che invece potrebbe aiutarci a raggiungere tanti obiettivi. A parlarne è anche Luca Mazzucchelli, uno psichiatra che è riuscito a raggiungere un pubblico ampissimo sul web anche grazie alla facilità delle sue lezioni, che poi diventano virali sui social.

Mazzucchelli spiega che il senso di colpa va bene, ma solo come singolo passaggio di un processo più ampio, di cambiamento. Se si rimane focalizzati sul senso di colpa, si rimarrà anche immobili, instabili e incapaci di cambiare il proprio status.

I consigli dello psichiatra più famoso del web, Luca Mazzucchelli

“Meno senso di colpa, più senso di responsabilità” spiega lo psichiatra. “Il senso di responsabilità ci riporta al presente, non ci fa provare rabbia e astio per noi stessi, ma ci proietta in un futuro di possibilità”. In questo modo, e solo in questo modo, riescono a venir fuori due ingredienti fondamentali per affrontare la vita, che secondo Mazzucchelli sono: il coraggio e la speranza.

Cercate di non concentrarvi sulla punizione, la condanna per le vostre colpe. Siamo tutti colpevoli, ma diventa migliore solo chi riesce a creare un pensiero costruttivo, facendo sì che quelle colpe diventino un trampolino di lancio per agire meglio, nel futuro più prossimo.