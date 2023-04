Acquista nuova TV, lo smartphone è in regalo: promozione Samsung imperdibile

Acquistando una televisione riceveremo in omaggio uno smartphone. Cosa ha pensato di proporre Samsung di speciale?

Le promozioni più convenienti si fanno vedere una volta ogni tanto, ma quando succede non possiamo non essere felici di accoglierle a braccia aperte. La situazione migliora ulteriormente se i prodotti proposti sono di stampo tecnologico, di conseguenza potremmo parlare persino di televisori in questo specifico caso. E dato che già ci siamo, vogliamo tirare in ballo un’incredibile offerta che ha lanciato di recente Samsung.

Si tratta dei nuovi TV OLED S95C, ossia una nuova gamma di TV OLED che migliora ancora di più il comparto dei televisori della casa coreana. Dobbiamo tutto alla nuova messa a disposizione delle tecnologie OLED, le quali combinano le loro capacità a quelle Quantum Dot sviluppate per i nuovi prototipi della società, quindi è chiaro che ne vedremo delle belle questa volta. Insomma, è impossibile non essere contenti di queste novità.

Se compri una TV ricevi un cellulare in regalo, ed è tutto vero: ecco in cosa consiste la promo

I device a cui potremo avere accesso sono diversi, e tutti quanti più che vantaggiosi per ognuno di noi. Ci sarà la possibilità di acquistare un televisore da 55 pollici a 2.599 euro, un altro da 65 pollici a 3.499 euro e infine una terza soluzione a 77 pollici da 4.999 euro. Di certo non avremo nulla di cui lamentarci, questo è sicuro, ma ciò che ci chiediamo è altro: quali sono le caratteristiche delle TV, e qual è la promozione speciale aggiuntiva che viene offerta?

Questa serie di prodotti, oltre ad essere originale in tutto e per tutto, può fare affidamento ad un refresh rate da 144 Hz e sulle applicazioni che solitamente verrebbero offerte, come il Gaming Hub e il Samsung TV Plus per esempio. Non mancano nemmeno il FreeSync Premium Pro e il comparto audio di alto livello inerente a Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound, funzioni utili al fine di rendere le televisioni uniche nel suo genere.

La casa coreana, però, non si è fermata soltanto a questo, perché ha anche avviato una promozione speciale per tutti coloro che decideranno di comprare almeno una delle televisioni esposte. I clienti riceveranno un Galaxy Z Flip 4 in regalo, e per averlo sarà sufficiente registrate l’acquisto su Samsung Members, ma soltanto entro 15 giorni dall’acquisto. Per ottenere almeno una di quelle TV, basterà andare sul sito ufficiale di Samsung.