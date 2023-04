Google Maps, come usarlo senza connessione e risparmiare dati

Google Maps è uno strumento fondamentale, per conoscere percorsi, direzione, posizione dei punti vendita e si può usare anche senza connessione in caso di problemi o per risparmiare i dati.

Sarà capitato anche a voi di non avere internet mentre siete in auto, magari in una zona non troppo centrale o conosciuta e di temere di non saper trovare la via corretta. Ora con Maps niente paura, risolve in via definitiva il problema.

I recenti aggiornamenti hanno portato a tantissime funzioni innovative e questo è sicuramente di grande importanza per gli utenti ma c’è di più addirittura in cantiere.

Google Maps: come usarlo senza connessione

La connessione è un anello fondamentale di congiunzione perché tutto funziona perfettamente finché c’è internet, il problema è che abbiamo più bisogno di app e sistemi proprio quando siamo “isolati”. In questo senso Google Maps assolve alla sua funzione che può essere letta come un duplice vantaggio, da un lato in caso di problemi non siete veramente dispersi nel nulla e soprattutto potete risparmiare dati ad esempio quando siete in viaggio.

Per utilizzare i sistemi senza connessione è fondamentale avere le aree di navigazione già disponibili sul proprio dispositivo. Quando si viaggia questa è una scelta saggia perché comportano pochissimo spazio e sono molto sicure. Il download non è possibile solo per alcune zone per motivi contrattuali ma si tratta di pochissime casistiche.

Come avere una mappa offline

Per scaricare e salvare una mappa online bisogna prima eseguire l’accesso a Google Maps, poi cercare un luogo di cui si vuole ricevere la piantina (qui conviene essere quanto mai dettagliati quindi non solo la città ma anche la zona precisa per avere tutti i dettagli). Una volta scelta l’area basta cliccare in alto sui tre puntini e quindi su Scarica mappa offline. Se invece preferite avere una mappa dei ristoranti della zona basta effettuare la ricerca e poi scaricare ciò che ne deriva. Il funzionamento è il medesimo.

La mappa di Google Maps verrà salvata sulla memoria interna ma potete scegliere anche di farla salvare su SD (Soluzione migliore in caso di problemi al telefono). Aprendo Google Maps su telefono o tablet è possibile toccare sulla propria immagine e da Impostazioni selezionare Attiva solo Wi-Fi. In questo modo verranno utilizzati i percorsi solo con connessione ad una rete stabile per risparmiare. Inoltre per consultare le mappe è possibile usare Mappe offline, Seleziona la tua mappa e quindi caricare l’area desiderata.

La mappa sarà consultabile in tutto e per tutto quindi: percorsi stradali, navigazione, luoghi. Si potrà gestire esattamente come si fa quando si è online, con ogni dettaglio, senza limitazioni e con il massimo della funzionalità.