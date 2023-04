Ferrovie dello Stato assume, tutte le posizioni aperte

Buone notizie per chi cerca lavoro, le Ferrovie dello Stato stanno assumendo varie figure professionali. Le posizioni aperte a cui potersi candidare sono molteplici.

Le Ferrovie dello Stato hanno segnato la storia dell’Italia fin dal lontano 1905, quando il gruppo nacque sotto il controllo dello Stato. Oggi, i vari spostamenti sul territorio sono diventati quasi un’abitudine e un qualcosa di normale. In passato, invece, le ferrovie rappresentavano il sogno più grande di un paese, e i semplici binari di metallo hanno unito la penisola italiana, permettendo a milioni di persone di spostarsi e di raggiungere le varie città molto più velocemente. Per molti lavorare nelle Ferrovie dello Stato è un qualcosa di speciale, perché si ha la sensazione di portare avanti questo antico sogno di unione.

Ecco quali sono le posizioni aperte a cui poter inviare la propria candidatura, per cercare di entrare nella famosa azienda pubblica delle Ferrovie dello Stato.

Lavorare nelle Ferrovie dello Stato

Recentemente è giunta la notizia che il famoso gruppo, che si occupa dei trasporti ferroviari, ha deciso di assumere molte figure professionali in Italia. Come molti sanno, le Ferrovie dello Stato non si occupano esclusivamente del trasporto sui binari, ma sono molto attivi anche nella realizzazione di opere ferroviarie, compresa quella dell’alta velocità. Attualmente l’azienda gestisce oltre 16.800 km di rete ferroviaria, sulla quale viaggiano più di 10.000 treni ogni giorno. E non solo: sui binari si spostano circa 1 miliardo di passeggeri e 45 milioni di tonnellate ogni anno. Ma quanti sono i dipendenti? Le Ferrovie dello Stato annovera nel suo organico circa 82.000 persone. La maestosa azienda ha come partner il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel proprio gruppo ci sono Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Italferr e Anas e tantissime altre aziende.

Attualmente, le Ferrovie dello Stato ha creato un programma di sviluppo che gli consentirà di creare 40.000 posti di lavoro in un decennio. Tra le assunzioni vi sono anche giovani senza esperienza, e i contratti sono a tempo indeterminato e di apprendistato. Per quanto riguarda i titoli di studio, si prediligono i diplomati e i laureati. Infatti, ci sono molte posizioni aperte come Macchinista, Capi Stazione, Tecnici e operatori per la Manutenzione, oltre alle figure da assumere nell’amministrazione. Per potersi candidare è sufficiente andare sul sito internet delle Ferrovie dello Stato e cliccare su Lavora con noi. Lavorare in questa azienda significa anche crescere professionalmente nel tempo. In altre parole, negli anni c’è la possibilità di fare carriera, poiché si investe molto nella formazione e nella crescita.