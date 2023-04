Whatsapp, risolto un assurdo limite: ora potrete aggiungerla

Grandi novità in casa Whatsapp che si appresta a risolvere uno dei problemi più comuni causati da un fastidioso limite che finalmente potrà essere superato.

Grazie al nuovo aggiornamento stabile è possibile andare ad implementare moltissime funzioni, con un miglioramento veramente decisivo per l’applicazione. Dopo mesi di grandi cambiamenti e massimizzazione della privacy arrivano delle novità molto succulente anche in termini di usabilità dell’app più famosa per la messaggistica istantanea.

Qualcosa nell’aria sta cambiando e l’azienda si sta spingendo sempre di più verso ciò che i consumatori desiderano. L’obiettivo sembra essere quello di voler accontentare gli utenti che da tempo richiedono alcune migliorie e cambiamenti che potrebbero fare la differenza.

Whatsapp: finalmente addio a tutti i limiti

Nel nuovo aggiornamento di Whatsapp notiamo una funzione che finalmente fa la differenza, non parliamo di simpatiche faccine da inviare agli amici ma di una questione relativa ai media. Usando l’app ogni giorno i limiti con cui bisogna scontrarsi alla fine diventano piuttosto noiosi anche se di contro l’utilizzo è incredibile, gratuito e ha cambiato il nostro modo di comunicare.

Possiamo quindi dire che gli sviluppatori finalmente hanno scelto di farci un regalo pensando soprattutto ai media che possono essere inviati alle altre persone. Infatti sarà possibile aggiungere una descrizione anche per un prodotto che avete già inoltrato, una sorta di messaggio aggiuntivo che andrà a chiarire quello che avete appena fatto. Una funzionalità che prima era disponibile solo per la versione Beta, poi per Android e ora finalmente è aperta a tutti.

Fa veramente la differenza, basti pensare a quando inviate qualcosa ad un collega e poi ricordate che dovevate aggiungere anche due righe di descrizione. Il problema è presto risolto. Tuttavia non si arresta qui la sezione di novità con Whatsapp che lancia anche adesivi personalizzati, messaggio in didascalia e anche la possibilità di aggiungere un messaggio andando a rimuovere quello precedente e quindi evitando spiacevoli errori ma comunque dando al contenuto un certo senso.

Un bel pacchetto veramente interessante per gli utenti. Va ricordato che per ottenere sempre tutte le novità è importante aggiornare progressivamente l’applicazione, potete farlo in automatico affinché ogni novità venga aggiunta direttamente oppure manualmente andando nella sezione Applicazione e poi su Whatsapp e quindi su aggiorna o direttamente andando nello Store, su Whatsapp e quindi su Aggiorna. L’ideale è impostare per le app sicure gli aggiornamenti automatici così da non dover ricordare ogni volta per ogni app di ripetere la procedura.