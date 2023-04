Moneta 2 euro rara, questa è diffusa ma vale tantissimo: come riconoscerla

Una nuova moneta da 2 euro rara sta facendo impazzire gli esperti della numismatica. Di quale si tratta e come è possibile riconoscerla.

La numismatica è uno dei tipi di collezionismo più fruttuosi dal punto di vista economico. Adesso è sbucata fuori una nuova moneta rara da due euro ricercata da tutti i collezionisti. Scopriamo quindi di quale si tratta, come sarà possibile riconoscerla e soprattutto quanto può valere sul mercato.

Ormai da oltre 20 anni l’Unione Europea ha deciso di introdurre la moneta unica. Con l’Euro ogni paese ha avuto la possibilità di personalizzare il retro delle monete con qualche simbolo caratteristico delle varie Nazioni. Tutti nelle nostre tasche abbiamo un euro e girandolo possiamo vedere come l’Italia ha deciso di raffigurare l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Mentre invece sulla 2 euro troviamo il ritratto di Dante Alighieri realizzato da Raffaello Sanzio.

Tra le monete più apprezzate dagli esperti della numismatica troviamo certamente quelle finniche che sul retro trovano come rappresentazione un’opera di Raimo Heino. Queste ritraggono una pianta di Rubus chamaemorus, nota semplicemente come Camemoro. Inoltre i tagli del paese recano le 12 stelle della bandiera dell’Unione Europea, l’anno di conio e l’identificativo della zecca. Proprio tra le monete della Finlandia ne troviamo una che vale tantissimo per gli esperti della numismatica, scopriamo di quale si tratta.

Moneta rara da 2 euro, questa della Finlandia vale tanto: tutte le caratteristiche

Con l’introduzione dell’Euro anche la Finlandia ha deciso di sostituire il suo Marco. A realizzare i disegni per i tagli da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi ci ha pensato Heikki Häiväoja raffigurando il leone araldico finlandese, che è possibile ritrovare anche sullo stemma nazionale. Mentre sulla moneta da un euro sono rappresentati due cigni selvatici che sorvolano le torri finlandesi.

Sul bordo delle monete da due euro finlandesi è riportata la scritta “SUOMI FINLAND” e tre teste di leone. Ovviamente c’è da ricordare che in lingua locale Suomi significa proprio Finlandia, mentre Finland significa Finlandia in lingua svedese, seconda lingua di stato. Dal 2007 invece è stata aggiunta l’abbreviazione FI di Finlandia, mentre in precedenza era riportata la lettera del presidente della zecca Finlandese ‘M’, appunto per Raimo Makkonen.

Adesso però una moneta due due euro con i fiori di camemoro sta facendo impazzire gli esperti della numismatica. Gli esemplari prodotti di questa moneta sono solamente 55 mila usciti dalla zecca di Helsinki-Vantaa. Sul retro è presente la lettera ‘M’ appunto di Makkonen e il suo valore si aggira tra i 10 ed i 50 euro. Più la moneta sarà tenuta in condizioni ottimali, più sarà alto il valore della moneta. A fior di conio quindi questa due euro finlandese potrebbe fruttarvi un bel gruzzoletto.