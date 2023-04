Perché l’ultimo trucco che sta spopolando su TikTok è pericoloso per la tua salute

Una nuova moda sta conquistando TikTok, con tantissimi giovani che la stanno provando. Contro ogni logica.

Ogni singolo giorno i social network diventano sempre più popolati, con milioni e milioni di persone che oggigiorno passano più tempo in queste piazze virtuali piuttosto che nelle piazze fisiche. E purtroppo online ci vuole davvero pochissimo prima che un trend diventi virale, e spinga tutti a diventarne parte.

Proprio come succede certe volte a scuola o tra amici, infatti, anche sui social è fondamentale la ricerca di appartenenza. E il metodo più veloce per ottenerla è l’emulazione, il cercare di essere quanto più conformi possibili alle regole e ai comportamenti degli altri. Nessuno vuole restarne fuori, nessuno vuole essere la mosca bianca. E in un continuo copiarsi a vicenda ed emulare l’ultimo video virale alla ricerca dell’approvazione online, si finisce spesso a fare cose sciocche, o addirittura pericolose.

TikTok e il nuovo trend che vi farà sanguinare le ascelle

In queste ore è di moda su TikTok un particolare consiglio per quanto concerne il mondo della cura del corpo e del benessere. Fortunatamente non parliamo di diete folli o di lanciafiamme in faccia per pulire i pori, ma di un nuovo trucco per l’igiene personale che in realtà non fa altro che creare problemi al corpo umano.

Su TikTok tutti parlano di un modo nuovo e naturale per usare un deodorante green, ecosostenibile, economico e del tutto riciclabile. Sempre più persone hanno iniziato a strofinarsi fette di limone nella zona ascellare, per combattere i naturali odori e le secrezioni di quella zona, consigliando a tutti di fare lo stesso.

Una bella idea, se non fosse pericolosa per il corpo umano. Infatti il limone ha delle caratteristiche molto particolari, che non lo rendono affatto ideale per entrare in contatto diretto e prolungato con una zona così sensibile del nostro corpo umano.

Il succo di limone può infatti causare irritazione e infiammazione molto significative. L’irritazione può portare a un’iperpigmentazione post-infiammatoria (PIH), che peggiorerebbe lo scurimento della pelle delle ascelle, e che è molto difficile da trattare.

Molto meglio optare per spray e roll-on con ingredienti naturali, che sono stati studiati appositamente per trattare quella zona e che non possono danneggiare la vostra pelle, salvo casi eccezionali. Ancora una volta, quindi, attenti a quanto vedete sui social network, perché certe volte la verità fa molto male. Soprattutto se si parla di limone nella pelle spaccate delle ascelle…