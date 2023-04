Sta per arrivare il rimborso del 730: il calendario degli accrediti

Per tutti gli italiani sta per arrivare il rimborso del 730. Online è spuntato il calendario degli accrediti: tutti i dettagli.

In rete è spuntato il modulo per il rimborso del 730. Tutti i cittadini adesso avranno a disposizione il calendario degli accrediti. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile ottenere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate.

Tutti gli italiani dal prossimo 2 maggio potranno trovare sull’Agenzia delle Entrate la versione pre-compilata del modello del 730 del 2023 sui redditi dell’anno precedente. In rete sono spuntate anche le date per i rimborsi. Dovranno trasmettere il documento coloro che hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nelle ipotesi di esonero elencate dall’istituto.

A svolgere una serie di operazioni per conto dell’Erario ci pensa il sostituto d’imposta. Stiamo parlando del datore di lavoro o l’ente pensionistico che svolge una funzione di effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca , a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio. Mentre invece il rimborso sarà corrisposto in busta paga, per tutti coloro che trasmetteranno la dichiarazione successivamente alla prima retribuzione utile.

Arriva il rimborso 730, come scaricare il modulo: tutti i dettagli

Per quanto riguarda i pensionati sarà l’ente stesso ad occuparsi del rimborso a partire dal mese di agosto e settembre. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

Tutti i pensionati che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta riceveranno i rimborsi nel cedolino a partire da agosto, come accaduto anche nel 2022. L’ottavo mese dell’anno risulterà come accaduto anche per l’anno precedente. Infatti agosto coinciderà con le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili dei modelli 730 per i pensionati che hanno optato per l’Inps come sostituto d’imposta. Inoltre tutti i flussi devono essere pervenuti entro il 30 giugno. L’Amministrazione finanziaria dell’Agenzia delle Entrate effettuerà il rimborso nel caso in cui non fosse indicato nessun sostituto d’imposta nel modello 730 precompilato o ordinario.

Il tutto sarà in base alla tempistica di elaborazione della pratica. Per rendere le operazioni più veloci bisogna fornire le coordinate del proprio conto corrente sul quale si intende ricevere il rimborso. Tutti cittadini effettuando la domanda online utilizzando l’apposito modello firmato digitalmente e trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa sarà possibile consegnare manualmente il modello in qualsiasi ufficio, andando ad allegare una copia di un documento d’identità. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.