Netflix rinnova amatissima serie tv per un’altra stagione, l’annuncio

Netflix ha appena rinnovato una delle sue serie più amate per un’altra stagione, per la felicità di tutti gli abbonati.

Oggigiorno tutto è un prodotto nel mercato capitalistico interconnesso, e pertanto ogni cosa, per esistere, deve portare soldi nelle casse di chi la produce. E con i numeri che si sono abbassati dalla fine della pandemia di Covid-19 e nemici sempre più difficili da battere, Netflix fa continuamente spending review.

Un film o una serie deve essere sulla carta brillante e spendibile se vuole avere il famosissimo semaforo verde, come si dice in gergo, per essere prodotto e messo in onda. E dopo il lancio ufficiale sulla propria piattaforma, con milioni e milioni di abbonati che ogni giorno consumano pezzi del catalogo, ecco che si tirano le somme. Nel caso in cui il prodotto non abbia il successo sperato e non possa giustificare potenziali sequel, prequel, spin-off eccetera, viene subito cancellato. E si resta così, spesso. Con una serie che non ci dirà mai quello che succede dopo, e un film trampolino per una trilogia che non si compirà mai.

Netflix rinnova uno dei suoi show di punta per un’ultima stagione

Tuttavia oggi Netflix avrebbe deciso di rinnovare per un’altra stagione uno dei suoi prodotti più diffusi e apprezzati. Parliamo di Big Mouth, serie animata americana che ha esordito sulla piattaforma a settembre 2017, diventando subito virale.

In questo momento sono disponibili su Netflix sei stagioni di Big Mouth, ognuna composta da 10 episodi della durata di 25-45 minuti. Con la settima stagione già prodotta e anche in arrivo. Non solo, è presenta anche lo spin-off Human Resources, che espande l’universo narrativo creato da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett. Ebbene pare proprio che ci siano grandi notizie per tutti gli appassionati.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Deadline, Netflix avrebbe rinnovato lo show per una ottava e ultima stagione. Anche lo spin-off Human Resources sarebbe stato rinnovato per una seconda stagione conclusiva, con l’obiettivo di far collimare tutto e dare allo show un addio di altissima qualità. E sebbene possa sembrare una notizia un po’ triste per gli appassionati, c’è da dire che si parla di ancora tantissimi episodi da guardare. Oltre al fatto che mai come di questi tempi avere un gran finale è molto più di quello che tanti altri show e serie tv hanno avuto, rimasti monchi sotto la scure dei tagli.