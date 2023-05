Cellulare, con questa impostazione aumenti la durata della batteria: fallo subito

Vorreste aumentare la durata della batteria del vostro smartphone? Ecco cosa dovreste fare per riuscirci: il successo è garantito.

I problemi derivati da uno scarso funzionamento della batteria del proprio cellulare, purtroppo, sono frequenti e tendono ad avere luogo quando meno ce lo aspettiamo. L’idea migliore che potremmo mettere in atto in questi casi, seppur non sia tanto innovativa a conti fatti, sarebbe quella di controllare quali applicazioni vengono utilizzate maggiormente e cercare di limitare il consumo della batteria il più velocemente possibile.

Diamo per scontato che non sia così facile come sembra, questo è ovvio, ma con un po’ di lavoro ci riusciremmo senz’altro. Tuttavia, a volte non è sufficiente neanche questo a quanto pare, ed è a quel punto che si cerca di prevenire anziché curare il problema: chiunque lo farebbe. Questo ci evita l’inconveniente di far scaricare il cellulare in fretta e furia, specie quando ci servirebbe per effettuare una chiamata urgente.

Batteria del telefono sempre scarica? Fai questo allora: non avrai più niente di cui preoccuparti

E per riuscirci ci basterà utilizzare un iPhone, fantastico cellulare che conserva al suo interno una funzione assolutamente utile e della quale non dovremmo fare a meno. Parliamo delle automazioni, ossia una impostazione che permette di inserire una azione specifica da eseguire entro un tempo designato da noi stessi. Può riguardare di tutto e di più, ragione per la quale è più che speciale: ecco come usarla in questo caso.

Sarà sufficiente andare nella suddetta funzione, poi creare un azione ed in seguito cercare la voce “Risparmio energetico” del cellulare, che chiaramente troverete dopo qualche secondo di ricerca senza alcun problema. A questo punto, avendo creato l’automazione, dovrete impostare come limite la batteria dello smartphone, precisamente al 25%. Così facendo, una volta che si avvicinerà a quel limite, si attiverà in automatico la funzione. Le notifiche non arrivano sempre e comunque, ecco perché può esserci di aiuto.

Questo, in caso non si fosse capito, servirà a mantenere salda la batteria grazie all’impostazione del risparmio energetico, la quale verrà attivata in anticipo cosicché il cellulare non raggiunga un punto inevitabile, cioè una percentuale di energia residua fin troppo bassa in poche parole. Ve l’aspettavate una utilità di questo genere, oppure è la prima volta che ne sentite parlare? Di sicuro non c’è niente di cui rimanere insoddisfatti, anche perché è un modo molto intelligente di evitare che la batteria si scarichi del tutto.