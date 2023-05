Avete riconosciuto il protagonista della nuova serie su Netflix? Ha interpretato un personaggio famosissimo

La nuova serie Netflix del momento ha un protagonista che già avete visto, ma ricordate anche dove e in che ruolo?

Netflix non ha certo bisogno di consigli, parliamo della più grande piattaforma di streaming del mondo, de LA piattaforma di streaming per eccellenza. Il suo esordio sul mercato ha cambiato il modo in cui tutti noi oggi consumiamo e intendiamo i film e le serie tv, con cambiamenti enormi per le scomparse catene di noleggio di film e per i cinema incapaci di rispondere.

Conoscendo bene il proprio variegato pubblico, ancora una volta Netflix ha confezionato una serie che è diventata in pochissimi giorni un fenomeno mondiale, con persone che la stanno letteralmente divorando in ogni angolo del mondo. Una miniserie, che quasi certamente sarà seguita da sequel, prequel o spin-off dato l’enorme successo riscosso, che non è solo incredibilmente potente, ma anche estremamente impudica e lussuriosa.

Stiamo parlando ovviamente di Ossessione, miniserie di quattro episodi che adatta l’omonimo libro di Josephine Hart. Nella serie vediamo la quotidianità di un rispettato dottore farsi a pezzi quando la sua vita viene sconvolta da una nuova conoscenza.

Protagonista di Ossessione irriconoscibile senza la sua ascia da guerra

Appena messi gli occhi sulla giovane fidanzata del figlio, una dirompente passione, o ossessione appunto, avvolgerà i due, in un amore tanto complicato quanto proibito. Gli spettato vivono la storia quasi completamente dal punto di vista della ragazza, interpretata magistralmente da Charlie Murphy, attrice irlandese classe 1988 che ha tanto teatro alle spalle.

L’altra metà di questa coppia proibita è formata da un attore di alto livello, che avete già avuto modo di apprezzare in una famosissima trilogia di film, a cui probabilmente non avete affatto pensato. Parliamo di Richard Armitage, attore inglese classe 1971, che ha bucato lo schermo nella sua interpretazione ne Lo Hobbit.

Probabilmente senza i vestiti da guerra nanici, i capelli lunghi e la folta barba, non siete riusciti a riconoscere l’attore che ha interpretato nella trilogia Thorin Scudodiquercia. Un combattente leale e che ha visto tante battaglie, legittimo erede del Trono sotto la Montagna. Un sovrano però senza regno, strappatogli dal perfido drago Smaug.

Questa volta Richard Armitage non ha dovuto proteggersi col ferro nanico per affrontare mostri enormi, anzi. Molto più spesso lo vediamo spogliarsi e dedicarsi ai piaceri del corpo. Resta comunque l’ottima recitazione, e una curiosità davvero particolare che unisce queste due opere agli antipodi.