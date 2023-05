Fastweb, rimodulazione delle tariffe: come puoi evitare l’aumento

Fastweb in queste ore ha deciso di far partire la rimodulazione delle tariffe. Evitare l’aumento è possibile: scopriamo che cosa bisogna fare.

Tra gli operatori virtuali più apprezzati in Italia troviamo senza ombra di dubbio Fastweb. In queste ore però ha deciso per la rimodulazione dei piani tariffari, andiamo quindi a vedere cosa bisogna fare per evitare ogni tipo di aumento.

L’azienda italiana delle comunicazioni torna a dare una brutta notizia ai propri utenti. In queste ore infatti è stata annunciata una nuova rimodulazione. Le modifiche al contratto partiranno dal 1° giugno 2023 e colpiranno l’utenza mobile. Fastweb ha comunicato che il motivo di queste rimodulazioni sono le spese crescenti che potranno essere contrastate aumentando la tariffa mensile di alcuni clienti. Nel dettaglio l’aumento va da 5 centesimi a 5 euro a secondo del piano scelto da chi ha sottoscritto il contratto.

Tutti coloro che saranno vittime della rimodulazione riceveranno un messaggio che descrive le modifiche tramite SMS, l’Area Clienti Fastweb e l’app Fastweb. Inoltre se l’offerta sottoscritta cambierà con questo aumento dei prezzi, non riceveranno alcuna modifica i bonus tariffari. Tutto ciò implica che nonostante il prezzo regolare più alto dell’offerta, non cambieranno i giga a disposizione degli utenti. Andiamo quindi a scoprire chi saranno i clienti interessati all’aumento.

Fastweb, dal 1° giugno altre rimodulazioni: cosa cambia

Nonostante siano state annunciate delle rimodulazioni, Fastweb ha anche avanzato alcune offerte che serviranno per evitare un grosso calo da parte della clientela. Infatti tutti i clienti potranno passare ad un’offerta che costa da 4,95 euro al mese o interrompere il servizio mobile esercitando il diritto di recesso. Scopriamo quindi quali sono le opportunità per i clienti che dovranno affrontare l’aumento dei prezzi.

Tutti gli utenti potranno uscire dal contratto andando sulla pagina dedicata sul sito ufficiale. Infatti bisognerà recarsi nella sezione account MyFastweb e scrivere “modifica delle condizioni contrattuali”. In alternativa sarà sempre possibile inviare un’e-mail a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it ed andando ad indicare come causa di recesso “modifica delle condizioni contrattuali. Infine per contattare l’assistenza clienti dell’operatore ci si potrà recare in un negozio vicino o utilizzare una delle numerose opzioni accessibili.

Nei mesi scorsi, oltre a Fastweb, abbiamo visto come tantissimi operatori abbiano deciso di adottare per le rimodulazioni. Inoltre nonostante i clienti siano necessariamente infastiditi da dall’aumento dei prezzi bisogna ricordare che queste misure per le aziende sono necessarie per andare incontro all’aumento dei costi. Tutti coloro che sono colpiti però possono sempre recedere il contratto, evitando in extremis l’aumento mensile sul costo della tariffa.