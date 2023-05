Chi è il più ricco? Partecipa al test della mano e lo scoprirai

By

Con questo test di logica è possibile sapere, senza margine d’errore, chi è il più ricco in assoluto. Si tratta di una piccola sfida quindi aguzza la vista e anche l’ingegno.

Divertente e stimolante permette di mettere a punto le tue capacità e capire se hai buon intuito. Di seguito ti mostriamo tre mani, da queste tre diverso foto devi capire qual è la mano del più ricco in assoluto. Attenzione però, non farti trarre in inganno.

Il gioco è tutto lì e ricorda che non sempre le cose sono effettivamente come sembrano quindi va bene lasciarsi trasportare dalla propria creatività e dalle proprie idee ma il tuo intuito può sbagliare quindi deve lavorare di pari passo con la riflessione.

Dalla mano scopri chi è l’uomo più ricco

La concentrazione quanto la logica sono fondamentali in questo test, solo in questo modo puoi capire effettivamente da un piccolo dettaglio chi è il più ricco. Ad un primo impatto probabilmente potresti sbagliare la tua direzione, scegliendo una riposta errata che sembra palesarti una verità che non è quella giusta.

Per trovare il più ricco hai a disposizione tre tentativi quindi analizza tutte le differenze e anche le similitudini, a questo punto nota cosa offre un valore maggiore ad ognuno di questi e allora avrai individuato la risposta giusta. Devi fare un lavoro di sottrazione per poterci arrivare. Si stima un massimo di 7 secondi per poter individuare la risposta giusta quindi se sei sveglio dovresti arrivarci subito, presta attenzione ai dettagli e trova la risposta corretta.

Attenzione però perché tanti sbagliano, convinti di avere immediatamente la verità. Va bene essere diretti ma un pizzico di indegno ci vuole, in questo modo potrai lasciare all’esterno ogni dubbio e avere la verità assoluta. Guarda con attenzione la mano uno, poi la mano due, quindi la mano tre. Verifica tutte e tre assieme, vedile come un continuo di uno stesso concetto. Cosa noti? Adesso ti diamo la risposta corretta e potrai capire cosa c’è che non va e soprattutto dove sono le differenze.

Soluzione del gioco

Partiamo dalla mano numero 1, certo vedi un cellulare costoso e questo potrebbe spingerti a pensare che si tratti di questa, tuttavia è un prodotto che spinge subito la tua attenzione su quello ed ovviamente si tratta di un trucco, quindi non è la risposta corretta.

Passiamo alla mano numero 2, si tratta di quella dell’uomo ricco? Vediamo i gioielli e sicuramente questi hanno richiamato l’attenzione di tutti coloro che hanno partecipato. L’orologio sembra d’oro ma di base non siamo sicuri che si tratti di roba vera, potrebbero essere gioielli falsi e semplicemente pacchiani. Quindi no, la risposta non è nemmeno la numero due.

Arriviamo alla mano numero 3, questa non è molto chiara. Vediamo una giacca e una camicia che per certi versi sono indicative e poi vediamo qualcosa tra le mani come un portachiavi che però non ci aiuta a capire. Questo è l’uomo più ricco perché al netto di ogni differenza ha più soldi del numero 1 e del numero 2, è sufficientemente benestante da avere la possibilità di comprare una vettura, sicuramente più costosa di un telefono e di gioielli che potrebbero essere finti. L’uomo più ricco quindi è proprio quello della foto numero 3.