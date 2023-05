Mammografia, fino a che età è necessario farla e perché

La mammografia è un esame fondamentale per la prevenzione del tumore al seno, lo screening va fatto in particolare entro una certa. Scopriamo quando farlo e come individuare i sintomi.

In Italia il programma di screening rivolto alle donne per la prevenzione del tumore al seno è gratuito, questo vuol dire che come per altre malattie è possibile effettuare esami diagnostici totalmente gratuiti.

L’indicazione permette di conoscere non solo fino a quando è importante fare questo esame ma anche come richiederlo e in che modo è possibile percepire subito eventuali anomalie, se presenti.

Mammografia: perché si fa e fino a che età

Tra i sintomi che bisogna riconoscere subito e quindi rivolgersi ad uno specialista vi sono: secrezioni di sangue o altro dal capezzolo, variazioni e anomalie nella struttura del seno o del capezzolo, noduli palpabili, dolore slegato dal periodo del ciclo (soprattutto se compare a tarda età). Il Sistema Sanitario Nazionale si occupa di effettuare gratuitamente per le donne controlli ogni due anni, nessuno vieta però di rivolgersi al proprio medico curante per indicazioni differenti, ad esempio quando ci sono casi di familiarità con la malattia.

In questo modo è possibile infatti avere indicazioni differenti per una questione di probabilità di sviluppare la malattia. Anche successivamente ai controlli e al periodo in cui questi vengono sovvenzionati dal SSN è possibile continuare a fare mammografie a proprie spese. I medici invitano sempre all’autopalpazione perché al di là di qualunque cosa è possibile determinare la presenza di un nodulo immediatamente.

Nel caso si riscontrino problemi di questo tipo o uno dei sintomi presenti, è fondamentale rivolgersi subito al proprio medico o al senologo per avere un esame completo e dettagliato per escludere la presenza di patologie a carico dell’apparato.

La mammografia è un esame non invasivo ed esterno che viene effettuato per diagnosticare tumori e cisti ed è stato fondamentale per ridurre la mortalità legata al tumore al seno. In Italia viene consigliato a tutte le donne dopo i 50 anni ed entro i 74 anni di età, viene sconsigliato prima perché fino a 45 anni circa il seno è particolarmente denso di ghiandole e non risulterebbe correttamente leggibile un eventuale risultato. Per questo alle giovani donne viene consigliata l’ecografia che può essere più attinente con il proprio stato di salute. Successivamente ai 74 anni di età diminuisce così tanto la possibilità di sviluppare un tumore che è utile effettuare solo la palpazione.

Non tutti sanno che anche gli uomini possono sviluppare il carcinoma alla mammella, si parla comunque di una condizione molto rara. Per questo motivo il programma di screening gratuito si rivolge unicamente alle donne.