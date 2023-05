Lavoro: in arrivo 100 mila posti in vista dell’estate, ecco dove

In cerca di lavoro? A breve saranno disponibili ben 100.000 posti per tutti quanti noi: ecco i dettagli del caso.

Trovare un lavoro non è così facile come molti potrebbero pensare, anche perché è necessario avere un curriculum vitae ben predisposto e soprattutto una certa carriera alle spalle, che forse ci aiuterebbe nel superare una lunga e complessa selezione da parte di un datore di lavoro pretendente. Chiaramente capiamo che sia un argomento piuttosto delicato, ma ora potremo affrontarlo con maggiore lucidità grazie all’arrivo di nuovi posti di lavoro.

E a dirlo non siamo noi o degli esperti, bensì la Coldiretti, la maggiore rappresentante per l’agricoltura nel nostro Paese. Ha affermato che, con l’arrivo dell’estate, le campagne italiane avranno bisogno di essere riempite il più possibile, motivo per cui saranno disponibili ben 100.000 mila posti di lavoro verso tutti coloro che ne hanno attualmente bisogno. Questa necessità non è importante soltanto per noi, ma anche per le stesse attività agricole.

Settore agricolo, ora sono disponibili 100.000 posti di lavoro: che sia una opportunità d’oro?

Le figure più ricercate sono indubbiamente i trattoristi, i serricoltori, i potatori e i tecnici che si occuperanno di raccogliere verdure, frutta e di sostenere la vendemmia. Nelle richieste sono incluse anche quel genere di persone che hanno competenze nel marketing, i quali dovranno proporre delle offerte aziendali e rivendere i prodotti sviluppati a terzi. Inoltre, va da sé pensare che tutte le restanti attività tipiche di questo campo, dunque, verranno prese in considerazione.

Dal momento che il settore agricolo è molto sviluppato in Italia, la Coldiretti ritiene che sia di vitale importanza non lasciar perdere questo argomento e aiutare i cittadini ad avvicinarsi a questo mondo lavorativo, che a causa delle ingenti restrizioni burocratiche pare stia allontanando coloro che, un tempo, avrebbero mostrato un certo interesse verso l’agricoltura. Si spera che tutto ciò possa essere gestito con una mentalità diversa, forse migliore rispetto a prima.

La Coldiretti, per incentivare i cittadini a non abbandonare questa possibilità, afferma anche che saranno previste tutte le tutele necessarie per quanto riguarda il lavoro, di conseguenza gli impiegati potranno beneficiare dei loro diritti e di godere di uno stipendio mensile degno di nota. Che siano state convincenti le parole dell’associazione, oppure abbiamo ancora dello scetticismo nei confronti di questo settore? Di sicuro l’impegno dimostrato è notevole, su questo non abbiamo nessun dubbio.

Fonte: Coldiretti