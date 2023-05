Amazon Prime Video ha appena acquistato due nuove serie e un film sui supereroi

Grande annuncio quello appena fatto da Amazon Prime Video, che ha ufficializzato l’acquisto di diverso prodotti.

Fino a qualche anno fa sembrava quasi un di più, una ciliegina sulla torta che era l’abbonamento Amazon Prime messo a disposizione dell’utenza. Insieme a sconti riservati e spedizioni senza costi per tutti gli iscritti, è arrivata la piattaforma di streaming, che proponeva qualcosina di interessante.

Nel corso degli anni, però, la cosa è cambiata e anche nettamente. E oggi c’è senza dubbio chi si fa Amazon Prime Video proprio per guardare i film e le serie tv presenti sulla piattaforma, non solo per tutti i vantaggi logistici ed economici offerti lato vendita online. Ebbene per tutti coloro che hanno un abbonamento attivo ci sono delle notizie molto interessanti. Con un comunicato ufficiale, infatti, è stato annunciato l’arrivo di due nuove serie e un film, tutto a tema supereroi, precisamente a tema Batman.

Amazon Prime Video fa shopping di… Batman!

Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi. E in un momento come questo, fatto di morte, dolore, sofferenza e crisi, i nostri beniamini mascherati e col mantello sono proprio quello che serve per infonderci fiducia verso un futuro che appare in tonalità di neri. Ed Amazon Prime Video sta per proporci tre nuovi contenuti in tal senso, tutti in animazione.

La prima serie comprata da DC è Batman Caped Cruseder. Verrà raccontata ancora una volta la genesi di Batman, la nascita dell’eroe di Gotham, attraverso uno stile ricercato e potente. Sulla serie ci sarà lo zampino di Bad Robot Productions, e sarà supervisionato da

Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves.

C’è poi un film a tema natalizio, Merry Little Batman. Con Bruce Wayne lontano da casa, il diglio Damian si ritroverà a passare la Vigilia di Natale da solo. O almeno pensava così. I cattivoni di Gotham decidono infatti di attaccare la villa di Batman, sperando finalmente di farlo fuori. Toccherà al piccolo e pestifero combattente in erba proteggere se stesso e la magione della sua famiglia.

La seconda serie è Bat Family e riprende dopo Merry Little Batman. Damine ora è Little Batman, e aiuta il padre a combattere insieme ad amici e nemici di ogni genere e con ogni idea di giustizia.

Al momento non ci sono ancora delle date d’uscita, sappiamo solo che arriveranno su Amazon Prime Video per gli abbonati al servizio.