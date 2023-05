Il metodo per inviare una mail segreta, nessuno potrà mai vederla

Vi siete mai chiesti quale potrebbe essere il metodo migliore per inviare una email segreta? Ecco una opzione più che valida: seguitela.

Inviare una email è alla portata di tutti al giorno d’oggi, ed è estremamente facile riuscirci per ovvie ragioni. Non sarebbe necessario impiegare alcun tipo di servizio particolare, se non quello offerto da una specifica società come Google ad esempio. Le attività che vengono messe a disposizione da Gmail sono tante, e tutte quante non possono essere trascurate poiché sono molto utili in generale.

Ma siamo dubbiosi del fatto che conosciate ogni singola funzione del servizio, il che sarebbe impossibile visto e considerato che non sono poche. In questo caso parliamo della modalità riservata, ossia una impostazione dedita alla protezione dei nostri dati e che impedisce l’inoltro della email ad altre persone. Per attivarla sarà necessario eseguire dei processi specifici, però state tranquilli: non si tratta di nulla di eccessivamente complicato.

Gmail, attivate questa modalità segreta: nessuno potrà condividere i vostri dati personali ora

Per prima cosa iniziamo con iOS, procedura che non richiederà tanto tempo per essere portata a termine. Apriamo l’app di Gmail e poi andiamo su “Scrivi”, per poi continuare in “Altro” e recarci su “Modalità riservata”. Dopodiché dovremo modificarla impostando una data di scadenza, un passcode ed altri controlli, cosicché eventuali testi o allegati non vengano inviati. E per concludere, come potreste immaginare, andate su “Fine”.

Proseguiamo con Android adesso, che sicuramente sarà più presente del precedente sistema operativo. Anche questa volta aprite l’app di Gmail, cliccate in seguito su “Scrivi” e recatevi ancora una volta su “Altro” e poi “Modalità riservata”, ottenendo la possibilità di modificarla. Come abbiamo fatto prima dovremo impostare una data di scadenza, un passcode e altri controlli, confermando dopodiché su “Fine”. Non è tanto diverso dal primo procedimento illustrato.

Infine parliamo di coloro che usano il computer, e questo vale per tutti gli OS. Andate su Gmail, poi cliccate su “Scrivi” e nell’angolo in basso a destra attivate la modalità riservata. Analogamente a quanto avremmo fatto su iOS e Android, pure in tal caso inserite una data di scadenza e un passcode, terminando infine su “Salva”. Come potete notare non solo è un processo quasi del tutto uguale ovunque, ma è anche utile al fine di proteggere al meglio le nostre informazioni personali.