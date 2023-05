Queste auto elettriche caleranno di prezzo grazie a nuove batteria agli ioni di sodio: di quali si tratta

Uno dei problemi più grandi delle auto elettriche è proprio il costo elevato. Tuttavia, grazie a delle nuove batterie agli ioni di sodio il prezzo potrebbe diminuire.

L’automobile elettrica è da decenni il sogno numero uno di milioni di persone, soprattutto per la salute del pianeta e degli esseri umani che passeggiano per strada. La famosa macchina elettrica fece la sua prima comparsa addirittura tra il 1832 e il 1839, grazie ad un imprenditore scozzese che realizzò una carrozza elettrica. Ma un professore dei Paesi Bassi fece di meglio nel 1835, progettando un’auto elettrica. Molti progettisti di quell’epoca si accorsero che ciò che bisognava migliorare era proprio la batteria. Infatti, tra il 1865 e il 1881, due francesi riuscirono a creare una batteria migliore, e grazie a questo miglioramento il settore delle macchine elettriche con batteria cominciò a fiorire. Le nazioni che inizialmente trainavano il nuovo settore erano soprattutto la Gran Bretagna e la Francia.

Purtroppo nel ‘900, anche a causa della tecnologia non ancora all’altezza, molte persone incominciarono a perdere interesse verso le auto elettriche, e così puntarono sempre di più sulle auto a combustione, che erano molto più veloci e pratiche. Oggi invece con la moderna tecnologia le automobili elettriche stanno rifiorendo.

Le nuove batterie agli ioni di sodio

Attualmente tutti conoscono le famose batterie agli ioni di litio, che sono utilizzate anche dagli smartphone. Ma pochi sono a conoscenza delle batterie agli ioni di sodio, eppure sono state inventate da molto tempo. Le batterie al sodio hanno un grande pregio e un grande difetto: sono molto più economiche delle batterie al litio ma, al contempo, hanno una densità energetica più bassa. Quindi, risolvendo alcuni problemi si riuscirebbe ad avere una batteria molto economica e, di conseguenza, un’auto elettrica ad un costo minore. Ciò che fa ben sperare per il futuro, è che i due più grandi produttori di batterie hanno già a disposizione le nuove batterie agli ioni di sodio.

Per questo motivo molti esperti ritengono che tra il 2023 e il 2024, arriveranno in commercio le prime auto elettriche con la batteria agli ioni di sodio, che abbasseranno notevolmente i prezzi. Ciò che fa calare i costi è la reperibilità del sodio, a differenza del litio che sulla Terra è molto più raro. Per quanto riguarda il difetto che ha sempre caratterizzato le batteria al sodio, cioè la densità energetica troppo bassa, sembra essere stato risolto. Infatti, uno dei più grandi produttori di batterie, ha dichiarato di aver creato una batteria al sodio con una densità energetica di 160Wh/kg. E non solo: in futuro arriverà persino un nuovo modello che avrà una densità energetica di ben 200Wh/kg, cioè molto vicina al rendimento delle attuali batterie agli ioni di litio.