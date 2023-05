Postepay, i clienti stanno per ricevere un regalo: di cosa si tratta

Tutti i clienti di PostePay riceveranno molto presto un regalo gradito. Ecco di cosa si tratta e come ottenerlo subito

PostePay è una carta prepagata emessa da Poste Italiane che permette di effettuare pagamenti online e acquisti in negozio, prelevare contanti presso gli ATM e inviare denaro ad amici e parenti. La carta è disponibile in due versioni: la PostePay e la PostePay Evolution.

La PostePay normale è una carta prepagata ricaricabile che non richiede l’apertura di un conto corrente. Per utilizzarla, è sufficiente ricaricarla con una somma di denaro, tramite bonifico bancario, ricarica online, addebito su carta di credito o presso gli sportelli delle Poste Italiane. Una volta ricaricata, la carta può essere utilizzata per effettuare pagamenti online o in negozio, prelevare contanti presso gli ATM e inviare denaro ad amici e parenti.

La PostePay Evolution, invece, è una carta prepagata ricaricabile con IBAN che permette di effettuare tutte le operazioni bancarie di un conto corrente tradizionale. Grazie all’IBAN, infatti, è possibile ricevere bonifici e addebiti direttamente sulla carta, senza la necessità di aprire un conto corrente. Inoltre, la carta è dotata di numerosi servizi aggiuntivi, come il pagamento di bollettini, l’acquisto di biglietti per concerti e spettacoli e la possibilità di aderire al programma di fidelizzazione Postepay Fun.

Regalo per i clienti di PostePay, ecco di cosa si tratta

Recentemente, Poste Italiane ha annunciato il rilascio di una versione completamente digitale della PostePay, a costo zero, per tutti coloro che hanno una carta attiva. Questa nuova carta dematerializzata permetterà di utilizzare tutti i servizi della PostePay tradizionale, come il prelievo di contanti presso gli ATM, l’invio di denaro ad amici e parenti con il sistema P2P e l’associazione della carta al sistema SPID.

Il vantaggio principale per gli utenti sarà la praticità. Infatti, per utilizzare la nuova carta digitale, sarà sufficiente accedere all’app ufficiale di Poste Italiane o agli strumenti di portafogli digitali presenti sui dispositivi Android e su iPhone. In questo modo, sarà possibile effettuare pagamenti online e in negozio, prelevare contanti presso gli ATM e inviare denaro ad amici e parenti, in modo semplice e veloce.

L’annuncio della nuova carta digitale ha suscitato grande interesse tra gli utenti, che si sono dimostrati entusiasti di poter utilizzare tutti i servizi della PostePay tradizionale in modo completamente digitale e senza costi aggiuntivi. Inoltre, la nuova carta rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi bancari, che sempre più si stanno orientando verso soluzioni completamente digitali e innovative.