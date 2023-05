Bianca Atzei, come l’ha cambiata la chirurgia estetica: il prima e dopo

By

Bianca Atzei ha subito un profondo cambiamento negli anni, con qualche intervento chirurgico che oggi risulta ben visibile.

Una cantante che sicuramente non ha mai rinunciato all’estetica, amata nel mondo dello spettacolo e apprezzata profondamente tanto per la voce quanto per il suo corpo. Ha iniziato la carriera musicale nel 2011 e da quel momento ha sempre riscontrato un grande successo.

Dal Festival di Sanremo ai programmi televisivi ha accresciuto la fama anche lontano dal mondo stesso della musica, merito sicuramente anche della partecipazione a show televisivi e programmi famosi.

Bianca Atzei: il prima e dopo, com’è cambiata

Bianca Atzei, nonostante gli anni che passano, ha saputo mantenere inalterata la sua bellezza. Molti però hanno notato che sono stati fatti nel tempo alcuni ritocchini. Durante la partecipazione all’Isola dei Famosi ha ammesso di essersi rifatta il seno, guardando le foto però sembra che si sia stata qualche modifica anche a labbra, zigomi e forse naso.

Potrebbe trattarsi solo di qualche punturina oppure di interventi più profondi ma la cantante non ha mai spiegato cosa e come è stato fatto al viso o al corpo, l’unica ammissione riguarda il seno. Non è certo pertanto che abbia realmente fatto ricorso alla chirurgia plastica anche se le immagini a confronto sono abbastanza evidenti.

Volendo fare un rapido confronto tra le immagini ma anche appellandoci alla sua più nota partecipazione all’isola dei famosi notiamo sicuramente un primo cambiamento alle labbra che appaiono visibilmente più nette e definite, una variazione anche agli zigomi più sporgenti e pronunciati e poi un naso che tende ad essere molto più definito. Effetto delle foto o dei filtri? Questo non è dato saperlo, sono immagini a confronto che mostrato qualcosa che negli ultimi tempi ha incuriosito al pubblico a casa, non è detto che siano certezze.

Oggi esistono molteplici attività e piccoli interventi che hanno permesso di affiancare ampiamente la chirurgia in senso classico per intervenire su imperfezioni, difetti ma anche quegli elementi propri del corpo che non sono particolarmente amati da ognuno e su cui si può apportare una lieve modifica. Pertanto la cantante molto interessata anche all’immagine e alla sua estetica ha ritenuto evidentemente adeguare questa ai suoi gusti, con qualche modifica.

Una carriera di sicuro interesse, tante passioni e anche una bellezza prorompente che sicuramente hanno permesso alla cantante di avere ampio seguito e di essere ancora oggi tra le artiste femminili più amate dal pubblico.