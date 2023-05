Test del portafoglio: quello che scegli calcola la tua autostima

Sei pronto per la prova di oggi? Ecco il test del portafoglio: scegline uno e calcola la tua autostima. Buon divertimento!

Se sei come molte altre persone, probabilmente utilizzi i pagamenti elettronici per la maggior parte delle tue transazioni.

Tuttavia, i contanti continuano ad essere molto utilizzati in molte situazioni. Proprio per questo motivo, i portafogli rimangono accessori essenziali nella vita di tutti i giorni. E sono proprio questi i protagonisti del test di oggi! Ti chiediamo di scegliere uno dei portafogli nell’immagine per scoprire qualcosa di importante sulla tua autostima. Nel resto dell’articolo, ti daremo maggiori informazioni su come i portafogli possono influire sulla tua autostima e su come scegliere il portafoglio giusto per te.

Calcola la tua autostima con questo test del portafoglio

Prima di iniziare il nostro test della personalità, è importante ricordare che questi test sono divertenti e possono fornire un’idea generale della nostra personalità. Tuttavia, non dovrebbero essere presi come una diagnosi ufficiale. Quindi, tieni presente che questi giochi sono solo per divertimento e non dovresti basare le tue decisioni sulla base dei risultati ottenuti. Detto questo, nel test di oggi, ti chiediamo di scegliere uno dei quattro portafogli presenti nell’immagine che abbiamo pubblicato nell’articolo, in modo da scoprire il tuo livello di autostima. Auguriamo a tutti i partecipanti in bocca al lupo!

Se hai scelto il portafogli di colore arancione, probabilmente sei una persona caratterizzata dall’allegria e dalla positività. Hai un modo di fare giovanile che ti contraddistingue e, per questo, non sei molto attaccato al denaro ma preferisci coltivare al meglio le tue amicizie e le tue relazioni. Se, invece, hai scelto il portafogli di colore azzurro, forse vuol dire che sei una persona che è alla continua ricerca della serenità e della pace, anche con gli altri. Non sopravvaluti le tue capacità, ma non ti butti nemmeno giù e riconosci di avere dei limiti e dei punti di forza. Tutto questo contribuisce ad un grande equilibrio interiore.

Hai scelto il portafogli marrone? Questo potrebbe voler dire che sei una persona particolarmente solida e trasportata da una grande determinazione. Sei caratterizzato da una grande maturità e conosci perfettamente le tue capacità, tanto da apparire come una persona forte e capace. Molto spesso sei un valido esempio per i tuoi amici. Infine, se la tua scelta è ricaduta sul portafogli di colore giallo, probabilmente vuol dire che sei una persona piuttosto semplice e che spesso ti distingui dagli altri per le tue capacità riflessive. Non ami buttarti in cose che non conosci e tutto ciò che fai è guidato da un grande senso di responsabilità.