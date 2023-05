Modello 730 precompilato: i passaggi da seguire, rimborsi già da luglio

Spuntano ulteriori dettagli sul modello 730 precompilato. Sono diversi i passaggi da seguire per ottenere i rimborsi da luglio: quali sono.

Nelle scorse settimane abbiamo visto come sia spuntato il modello del rimborso 730 precompilato. Dallo scorso due maggio tutti i cittadini possono avere a disposizione il calendario degli accrediti. Il tutto è disponibile già sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per farlo bisognerà seguire dei passaggi, scopriamo quali sono.

A partire dal 2 maggio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito ufficiale il modello del 730 del 2023 sui redditi dell’anno precedente. Inoltre sempre sullo stesso indirizzo sono disponibili le date per i rimborsi. A trasmettere il documento dovranno essere tutti coloro che hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non devono rientrare all’interno delle categorie che possono ottenere l’esonero. Tutte le operazioni per conto dell’Erario saranno svolte dal sostituto d’imposta.

Nel dettaglio quindi l’organo in questione è il datore di lavoro o l’ente pensionistico che svolge una funzione di effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca, il tutto a partire dalla retribuzione del mese di luglio. Il rimborso, successivamente, arriverà all’interno della busta paga, per coloro che riusciranno a trasmettere la dichiarazione successivamente alla prima retribuzione utile. Adesso quindi l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modulo pre-compilato per il modello 730. Andiamo a vedere come sarà possibile modificarlo.

Modello 730 precompilato, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: la guida per scaricarlo

L’Agenzia delle Entrate nelle ultime ore ha rivelato che sarà l’Ente stesso ad occuparsi del rimborso a partire dal mese di agosto e settembre. Inoltre i cittadini anche quest’anno potranno effettuare la domanda utilizzando lo stesso modello 730 pre-compilato consegnandolo a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre l’Ente ha specificato come scaricare il modello precompilato dal sito ufficiale, scopriamo cosa bisogna fare.

A riportare la notizia ci ha pensato Il Corriere della Sera. Sul sito ufficiale del quotidiano italiano è possibile apprendere che ha affermato che è ufficialmente aperto la stagione della Dichiarazione dei redditi e sono state fissate le date per la nuova stagione della dichiarazione semplificata. Inoltre è spuntato anche la modalità per agevolare l’utilizzo del 730 come potrebbe essere la delega a persona di fiducia per l’accesso alla propria precompilata. Questo modello è disponibile dal 2 maggio per tutti i cittadini.

Il modello 730 si potrà materialmente accettare o modificare e inviare a partire dall’11 maggio. La data finale è il 2 ottobre, termine finale entro il quale deve essere trasmesso il modello per la dichiarazione dei redditi. Si potrà completare la consegna sia con il fai da te on-line, sia tramite un Caf o professionista abilitato. In alternativa si potrà anche sfruttare il sostituto d’imposta se presta l’assistenza. Per i cittadini interessati non va nemmeno dimenticata la scadenza dell’IMU fissata al prossimo 16 giugno.