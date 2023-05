Test del sabato sera: cosa preferisci fare? La risposta dice molto di te

Ognuno di noi ha preferenze e modi di vivere il quotidiano in mood diverso. Ma cosa ci dice di te il tuo mood di vivere il sabato sera?

Ogni essere umano è un tribunale a sé. Questo vecchio di modo di dire è certamente vero, date le tante differenze che caratterizzano ognuno di noi. Eppure, abbiamo anche tante cose in comune, che ci rendono simili. Abbiamo infatti dei modelli di comportamento condivisi, e certe volte, posti davanti a delle scelte simili, reagiamo allo stesso modo.

Ebbene quello che ora ci stiamo domandando è quale sia il sabato perfetto per te. Il sabato è un giorno davvero molto particolare per ognuno di noi. Si tratta infatti di un giorno in cui, tendenzialmente, la settimana lavorativa finisce e finalmente ci si può godere il riposo domenicale. E’ il giorno in cui si può fare più tardi la sera e staccare un po’ la spina dopo l’ennesimo ciclo completo, che inizia lunedì e finisce il venerdì, fatto di impegni lavorativi, scolastici e sacrifici di ogni tipo. E il tuo sabato preferito qual è?

Sabato sera fuori o a casa: quale ti rappresenta di più?

Osserva bene l’immagine che abbiamo messo in alto e pensaci. Se tu avessi tutti i poteri necessari per poter programmare il prossimo sabato, senza avere nessun intralcio, che tipo di serata sceglieresti? Una cosa così piccola, in realtà, rivela davvero tantissimo di quello che sei, e potrebbe farti scoprire nuovi lati di te stesso che non avevi mai notato. Prima di proseguire, scegli: sabato fuori o sabato passato a videogiocare in casa?

Ora che hai fatto la scelta possiamo esaminare cosa questa decisione dice di te. Parliamo ovviamente di descrizioni abbastanza generali, non precisissime, ma che comunque possono senza dubbio descrivere parte della tua persona.

Sabato sera fuori. Sei una persona estremamente socievole e probabilmente sei estroversa. Ti piace conoscere persone nuove da vicino, respirare l’aria frizzantina della notte e guardare il cielo in una piazza affollata, meglio se con il tuo drink preferito, col sottofondo della tua comitiva. Sei una persona impulsiva, gioviale e tendenzialmente irrequieta.

Sabato sera passato a videogiocare. Se una persona silenziosa e parecchio introspettiva. Ami tanto stare con te stesso e riflettere, scavando a fondo, lì dove nessuno osa andare. Preferisci conoscere le persone a distanza, piano piano, con la possibilità di prenderti una pausa da tutto e da tutti appena la situazione ti sembra eccessiva. Di solito dai bei consigli e sei un vero sapientone sui tuoi argomenti preferiti.