Whatsapp cambia ancora le community: la modifica è imminente

Cambiano ancora le community di WhatsApp. La modifica è ormai imminente, ecco che cosa prevede l’ultimo aggiornamento

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. Fondata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, l’app ha rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano, consentendo loro di inviare messaggi, foto, video e altri contenuti in tempo reale, ovunque si trovino. L’applicazione è diventata così popolare grazie alla sua facilità d’uso, alla sua interfaccia intuitiva e alla possibilità di comunicare gratuitamente con chiunque abbia installato l’app.

Le community di WhatsApp sono un’aggiunta recente all’app di messaggistica popolare in tutto il mondo. Con l’aumento del numero di utenti, la piattaforma ha cercato di migliorare le sue funzionalità per fornire un’esperienza più completa agli utenti.

In pratica, le community di WhatsApp consentono agli utenti di unirsi a gruppi pubblici gestiti da un amministratore di comunità. Questo offre una piattaforma per discutere di argomenti specifici con altri membri della comunità con interessi simili. I gruppi possono essere utilizzati per discutere di qualsiasi cosa, dallo sport alla cucina, dalla tecnologia alla musica, dalla salute alla moda, e molto altro ancora.

Community di WhatsApp, in arrivo un importante aggiornamento

L’obiettivo di queste community è quello di creare una piattaforma per le persone che vogliono parlare di argomenti specifici con altre persone che condividono i loro stessi interessi. Le community di WhatsApp possono essere utili per condividere informazioni, discutere idee e trovare nuovi amici che condividono i tuoi interessi.

Recentemente, gli esperti di WABetaInfo hanno notato una nuova funzionalità all’interno della sezione community dell’applicazione. In particolare, l’admin della community ora può menzionare i gruppi appartenenti alla community nel gruppo di annunci della community. Questo permette ai membri di identificare rapidamente i gruppi menzionati dall’amministratore della community, facilitando la loro partecipazione ai gruppi di loro interesse.

Questa funzionalità è stata notata solo nella versione beta per Android, quindi non è ancora stata rilasciata ufficialmente a tutti gli utenti. Inoltre, poiché si tratta di una versione beta, non si conoscono ancora le tempistiche di rilascio ufficiale. È probabile che prima avvenga il rilascio per iOS in fase beta, per permettere ai developer di individuare eventuali bug e migliorare l’esperienza utente, prima di procedere al rollout a livello globale.

Le community di WhatsApp sono facili da usare. Per unirti a una comunità, basta cercare il nome della community desiderata nell’applicazione, quindi toccare il pulsante “Unisciti” per diventare un membro. Una volta che sei membro, puoi iniziare a partecipare alle discussioni e condividere i tuoi pensieri con gli altri membri.