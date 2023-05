Oroscopo 8-14 maggio, cambia tutto per alcuni segni

Una settimana molto interessante per le stelle, l’oroscopo dall’8 al 14 maggio preannuncia un vento di cambiamento in particolare per la movimentazione dei pianeti.

Il primo elemento a cui fare riferimento è sicuramente l’oscillazione di Venere che proprio a partire da lunedì 8 maggio arriva nel segno del Cancro. Questa nuova posizione è molto positiva per tutti perché il Pianeta regala un momento di stabilità ma anche grande tenerezza e passione.

Per i segni d’acqua e di terra invece ha grande influsso il cambiamento di Marte che torna in armonia con il Sole in Toro e questo porta scintille tra le lenzuola ma anche novità sul lavoro.

Oroscopo settimana 8-14 maggio: rivoluzione per alcuni segni

Ariete con questa nuova quadratura capirà che a volte non c’è altro da fare che essere pazienti. Bisogna infatti sopportare per necessità ed è questo il momento utile che vi chiede uno sforzo maggiore. Per il Toro che si trova nella stagione migliore dell’anno questo periodo è fonte di gioia ma anche serenità, verrebbe quindi da pensare a grandi passi.

Il segno dei Gemelli vanta numerose conquiste, in amore brillate e gli amici sono sempre con voi. In questo momento ci sono tutti gli elementi per dare seguito a nuovi progetti su qualche idea che avete da tempo. Il segno del Cancro è illuminato dalle stelle: il Sole è armonico, Marte è forte, Venere canta con voi, insomma non potevate chiedere di meglio. Avete forza e coraggio dalla vostra parte, dovete solo sfruttarle.

Per il Leone questa settimana è ideale per un po’ di sano relax, volete concedervi del tempo personale e per la famiglia ed è giusto quindi fatelo subito. Per la Vergine non c’è che dire, corre sempre più veloce. Questa settimana vi aiuta a risalire, proprio con Venere che vi ha tirato qualche colpo basso in passato. Siete pieni di fiducia ed entusiasmo. Per la Bilancia l’oroscopo della settimana non è molto tranquillo, una situazione vi spingerà ad un distacco forzato e la cosa non vi rende molto felici. Per lo Scorpione con Venere e Marte in Cancro c’è grande tenerezza quindi ben vengano gli affetti ma anche i nuovi amori.

Sagittario, tempo di progetti e di pianificazione come un matrimonio o una convivenza. Per il Capricorno questa settimana si traduce in una sola parola: indecisione. Non sapete bene come affrontare le sfide del futuro che vi preoccupano. Per gli Acquario non è tempo di avere paura, questa caratteristica non vi appartiene, saprete risolvere ciò che vi preoccupa e uscirne in ogni caso. Per i Pesci è un momento splendido. Siete di buon umore, spudorati e con grande immaginazione, godetevi questa settimana.