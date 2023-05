Questo corvo dipinge esattamente come un famosissimo pittore: vedi le differenze?

Cosa serve per dipingere come uno dei più grandi artisti della storia se sei un corvo e di mestiere ti trovi a fare il pittore?

Il passato recente del rapporto tra esseri umani ed altri animali si è punteggiato in alcuni casi di insoliti artisti che hanno dimostrato come lo spirito creativo non sia qualcosa che rimane solo appannaggio proprio del genere umano. Sono passati alla storia per esempio i quadri di Suda, l’elefantessa pittrice, ma stavolta l’animale diventato artista è qualcosa di molto meno esotico.

Si tratta infatti di un corvo diventato per caso pittore e che sta trasformandosi anche in un vero e proprio fenomeno dei social. Si trova in un parco dedicato alla conservazione delle specie animali e le sue opere vengono spesso anche messe all’asta per contribuire a progetti di beneficenza a loro volta destinati alla fauna selvatica e non. Quello che il corvo, che si chiama Odin, è in grado di fare ha dello straordinario. Ecco dov’è il suo studio e come lavora.

Odin il corvo pittore che sembra Pollock

I corvi sono tra gli animali più intelligenti che si trovino sul pianeta. A mero titolo di esempio si può ricordare il comportamento sviluppato da alcune famiglie di corvi giapponesi che hanno imparato a posizionare le noci da aprire vicino alle strisce pedonali aspettando che poi il semaforo diventi verde per raccogliere il frutto schiacciato e quindi aperto dalle auto in tutta sicurezza.

Stavolta invece un altro corvo, il cui nome è Odin, sta dimostrando al mondo cosa ci vuole per essere un artista. A raccontare del rapporto di questo esemplare di 11 anni con il materiale da disegno è Milly Fox, che di Odin si occupa proprio all’interno del Tropical Butterfly House Wildlife Conservation Park nel sud dello Yorkshire. Fox ai colleghi di Daily Mail Online racconta che il primo incontro di Odin con una tela è avvenuto circa 8 anni fa e che il corvo ha di volta in volta tentato di utilizzare diversi strumenti, finendo poi con il trovare quelli più adatti al suo estro. Sempre Fox ricorda come i corvi siano in grado di mostrare abilità cognitive che, quando gli animali raggiungono la maturità, sono equivalenti a quelle mostrate dai grandi primati, ovvero dai parenti più prossimi dell’essere umano.

E Odin dimostra la sua intelligenza anche quando gli vengono proposti puzzle cognitivi per stimolarlo. Ma sono i suoi quadri, prodotti con segni deliberati e non semplicemente passeggiando sulle tele come avviene per altri animali presenti a loro volta nel centro di conservazione della fauna selvatica, che sono spesso oggetto di aste e che incantano i visitatori che si trovano a passare per la voliera in cui Odin ha il suo studio.