WhatsApp, stop al limite sui messaggi: serve aggiornare l’app

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che piacerà a tutti gli utenti, ed è sicuro che sia così. In cosa consiste?

Meta aggiorna sempre e comunque la sua applicazione di messaggistica istantanea, non dimenticandosi del suo valore e soprattutto dell’utilità generale che dimostra di avere ogni giorno. Per molti di noi sarebbe una catastrofe svegliarsi la mattina e scoprire di non avere più la possibilità di utilizzare WhatsApp, motivo per cui siamo grati alla società per tutto il lavoro che svolge soltanto per migliorarla.

Non è un caso, infatti, che ci sia un aggiornamento di tanto in tanto e che ha il preciso scopo di migliorare ancora di più l’applicazione, magari con delle funzioni che non avevamo mai visto prima o con la correzione di diversi bug che sino a questo momento impedivano il corretto funzionamento del servizio. Insomma, le ragioni del perché venga rilasciato un aggiornamento, come potete capire, possono essere differenti.

Messaggi lunghi durante l’inoltro di contenuto multimediale, e non è uno scherzo: WhatsApp lancia il grande update

E adesso stiamo per assistere alla distribuzione di un update con i fiocchi, lo stesso che introdurrà una impostazione molto utile e che ci aiuterà a rendere le nostre conversazioni ancora più interessanti rispetto a prima. Molti non vedevano l’ora di assistere al debutto di una patch di questo calibro, ed ora ne hanno finalmente l’opportunità grazie agli sforzi di Meta. Ma di che aggiornamento stiamo parlando, e perché è così speciale?

Ora, udite udite, sarà possibile aggiungere un messaggio alla foto inoltrata. In effetti era già possibile negli ultimi aggiornamenti rilasciati lo scorso anno, tuttavia non dimentichiamoci che era necessario rimuovere la didascalia dall’immagine mandata. A parte fare quello che vi abbiamo detto, potremmo anche aggiungere un messaggio durante l’inoltro di immagini, video e GIF, ma senza la didascalia che tanto detestavamo per l’appunto.

Questa funzione è chiaro che miri a migliorare l’esperienza d’uso di tutti noi utenti e che voglia farci risparmiare tempo prezioso, visto e considerato che normalmente dovremmo scrivere un messaggio e poi inoltrarlo alle chat a cui abbiamo già inviato la foto. Adesso avremo la possibilità di aggiungere un messaggio durante il processo di inoltro, anche quando l’elemento non ha una didascalia. L’update verrà rilasciato per tutti quanti noi nei prossimi giorni, il che significa che – per ora – sia disponibile soltanto per i beta tester.