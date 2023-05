Disinstalla queste applicazioni dal tuo smartphone, nascondono dei malware pericolosissimi!

Se vuoi mettere al sicuro il tuo smartphone dai malware, devi disinstallare queste applicazioni. Bisogna fare molta attenzione: quali sono.

C’è bisogno di mettere sempre al sicuro il proprio dispositivo. Infatti la possibilità di abbattersi in un malware è sempre dietro l’angolo. Esistono delle applicazioni che li nascondono in maniera a dir poco subdola. Dovrete assolutamente disinstallarle per evitare la perdita dei dati, andiamo a vedere quali sono.

Gli utenti Android dovranno fare molta attenzione e controllare tutte le applicazione installate proprio sul dispositivo. Infatti ne esistono alcune sospette che potrebbero che potrebbero celare un virus dannoso per lo smartphone. I ricercatori di sicurezza di Kaspersky hanno scoperto un nuovo malware chiamato Fleckpe, camuffato in app legittime del Google Play Store.

Questo nuovo tipo di virus è in grado di generare addebiti non autorizzati. Gli utenti quindi si troveranno degli abbonamenti a servizi premium senza il loro consenso. Fleckpe è stato installato all’insaputa degli utenti ben 620.000 volte. Il virus in questione si cela soprattutto dietro applicazioni di editor di immagini, librerie fotografiche, sfondi premium e altre applicazioni utili. Le applicazioni in questione chiederanno l’accesso alle notifiche per abbonarsi ai servizi. Scopriamo quindi come funziona e quali app eliminare.

Attenzione a questo nuovo malware, si chiama Fleckpe: il nuovo pericolo per gli utenti

Come anticipato questo nuovo tipo di malware chiede di avere accesso alle notifiche attraverso le applicazioni che lo contengono. Quest’azione, se eseguita, permetterà di catturare i codici di conferma richiesti da alcuni servizi premium che serviranno a completare i processi di sottoscrizione agli abbonamenti.

Sempre il Fleckpe successivamente contatta un server di comando e controllo (C2), inviando informazioni di base sul dispositivo tra cui codice del Paese e della rete mobile. A quel punto il C2 risponderà aprendo un indirizzo web invisibile sul Browser, che servirà proprio per attivare l’abbonamento. Se è necessario un codice di conferma, il malware lo recupera dalle notifiche del dispositivo e lo inserisce nella schermata non visibile. L’utente inconsapevole, quindi, vedrà attivati questi servizi sul proprio cellulare.

L’unico modo per capire se siete stati attaccati da questo trojan è quello di controllare le notifiche del dispositivo o gli estratti conto, al fine di verificare degli addebiti indesiderati. Sono diverse le applicazioni che sono colpite da questo virus. Il consiglio è quello di scaricare applicazioni solo da fonti e sviluppatori affidabili. Inoltre risulta utile anche controllare tutte le recensioni prima di procedere al download dell’app. Di seguito quindi troviamo tutte le applicazioni da disinstallare assolutamente.