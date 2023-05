Pilar Rubio, fisico al top per la moglie di Sergio Ramos: il segreto è questo esercizio

Pilar Rubio, moglie del noto difensore in forza al Paris Saint Germain Sergio Ramos, vanta un fisico davvero mozzafiato: ecco il suo segreto

Quella di Sergio Ramos al Paris Saint Germain, finora, non è stata assolutamente un’avventura memorabile, anzi. Il difensore di proprietà del club parigino è approdato all’ombra della Tour Eiffel l’otto luglio 2021, dopo aver terminato il proprio contratto col Real Madrid.

Il centrale spagnolo non ha perso la fame di vittorie, nonostante abbia conquistato enormi successi nel corso della sua lunghissima esperienza con la maglia delle ‘Merengues’. L’ex Siviglia si era trasferito a parametro zero e l’operazione in questione contribuì a portare grande entusiasmo in quel di Parigi. Anche perché, insieme al classe ’86 (37 anni compiuti lo scorso 30 marzo), arrivarono altri giocatori di livello assoluto come Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum e, soprattutto, Lionel Messi. Ma la prima stagione al Parc des Princes è stata assolutamente da dimentica, con Sergio Ramos che si è visto costretto a saltare tantissime partite a causa dei reiterati problemi fisici. Quest’anno, invece, la stella nativa di Camas ha ritrovato continuità all’interno del rettangolo verde di gioco, però le cose non stanno comunque andando per il verso giusto.

I tifosi del PSG, delusi dall’andamento della squadra negli ultimi mesi, stanno protestando con decisione, prendendo di mira sia i calciatori che la società. Di conseguenza, il clima nell’ambiente appare alquanto teso e le prestazioni sul campo, ovviamente, ne risentono. In tal senso, gioca un ruolo determinante il nuovo fallimento raccolto in Champions League, con la compagine transalpina eliminata per la seconda volta consecutiva agli ottavi di finale. Ma non solo, perché ad oggi è incerto pure il trionfo in Ligue 1. Tornando a Sergio Ramos, il fuoriclasse – come se non bastasse – starebbe vivendo anche un periodo alquanto complicato con la sua splendida compagna Pilar Rubio. Conduttrice televisiva, giornalista e persino attrice spagnola, Pilar Rubio ha sposato Sergio Ramos nel 2019, dopo una relazione durata ben sette anni.

La coppia, inoltre, vanta ben quattro figli. Nonostante ciò, pare che la loro bella storia d’amore possa naufragare da un momento all’altro. Corrono, infatti, voci sulla loro possibile separazione da un po’ di giorni, perciò tale scenario va tenuto in considerazione.

Nel frattempo, la Rubio non smette di tenersi in forma, lavorando intensamente in palestra e continuando a prendersi cura del suo fisico davvero mozzafiato. Il tutto all’età di 45 anni. Niente male. Ma qual è il segreto di questa donna splendida? Uno è sicuramente rappresentato dall’esercizio denominato hip thrust. Letteralmente ‘spinta d’anca’, si tratta di un esercizio multiarticolare, eseguito per lo più con i pesi liberi, finalizzato allo sviluppo di forza ed ipertrofia dei glutei. Il risultato è eccezionale.