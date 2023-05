Money mule, l’ultimo allarme tra le frodi bancarie

Molte persone sono oggetto di una frode bancaria ma non lo sanno e possono ritrovarsi coinvolti in attività molto pericolose a loro insaputa, scopriamo di cosa si tratta e cosa fare.

Si parla di Money Mule ovvero “mulo di denaro”, questa è la nuova strategia utilizzata dai malviventi per mettere a segno l’ennesima truffa ai danni dei consumatori.

Negli altri casi si trattava di estorcere denaro in vari modi, con truffe oppure malware sul telefono o suoi dispositivi connessi. Adesso invece c’è questa opzione che è totalmente differente, per questo gli utenti non lo sanno e si lasciano trarre in inganno.

Money Mule: potresti essere nella trappola

L’allerta è massima tanto da aver richiesto l’attenzione dell’Europol e delle forze speciali. Money Mule è una persona che sostanzialmente accetta di ricevere del denaro da terzi e poi rigirarne una parte ad un’altra persona. Questa tecnica viene adoperata per “ripulire” il credito e farlo passare come lecito.

Qualcuno vi contatta, vi chiede se potete fare questa transazione per voi in cambio di una somma di denaro. Non sembra qualcosa di illecito, vi dicono che potete guadagnare e al tempo stesso si offrono di farvi un accredito. Solitamente durante le truffe prelevano cose non le inviano ed è per questo che molti pensano che non ci sia nulla di male nell’accettare.

Vi contattano tramite email oppure su applicazioni come Telegram o Whatsapp. Fingono magari di aver sbagliato numero, di avere un problema urgente. A quel punto scatta la truffa, promettono soldi facili, a volte si spacciano anche per aziende estere e si rivelano in realtà pericolosi criminali. Questa viene perpetuata soprattutto ai danni di soggetti con un’età inferiore ai 35 anni, anche verso minorenni, talvolta le frasi possono apparire come errate dal punto di vista grammaticale.

Non vengono richieste doti o altro ma solo un conto corrente funzionante. Vi inviano i soldi, voi li rigirate e siete un Money Mule, parte di un traffico di denaro. Per questo motivo se qualcuno vi contatta e vi chiede qualunque cosa che non rientri nella normalità, non dovete accettare. La cosa fondamentale è non fornire dati personali, contatti e qualunque altro tipo di informazione che possa esporvi al rischio.

Questo è molto pericoloso e non dovete assolutamente prendere sotto gamba la situazione perché potreste, a vostra insaputa, essere successivamente coinvolti in un vero e proprio traffico internazionale. Se avete problemi di questo tipo contattate le autorità, avvertire la banca e la Polizia di Stato che prenderà i dovuti provvedimenti.