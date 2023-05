Prenotare voli utilizzando le IA, arriva un nuovo accordo storico

Prenotare voli utilizzando le IA, ora è possibile! È stato da poco siglato un nuovo accordo storico, di cosa si tratta

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata una realtà sempre più presente nelle nostre vite quotidiane. Con l’avvento di tecnologie sempre più avanzate, le macchine sono in grado di apprendere e migliorare le proprie prestazioni grazie all’uso di algoritmi e reti neurali. Uno dei principali esempi di intelligenza artificiale è ChatGPT, un modello di lingua sviluppato da OpenAI basato sulla tecnologia GPT-3.5.

ChatGPT è stato progettato per imitare il linguaggio umano e fornire risposte in grado di soddisfare le richieste degli utenti. La sua capacità di apprendimento continuo lo rende in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti e di fornire risposte sempre più precise e personalizzate. Questo tipo di tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con i servizi e le applicazioni online.

Prenotare voli con l’IA, i dettagli dello storico accordo

L’impatto dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana può essere visto anche in ambito commerciale. Etihad Airways ha recentemente firmato un accordo con l’azienda di tecnologia Astra Tech per offrire un nuovo servizio di prenotazione voli utilizzando l’intelligenza artificiale all’interno dell’app di messaggistica BOTIM.

BOTIM è una applicazione di messaggistica basata sulla tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP) che consente agli utenti di effettuare chiamate e messaggi in modo gratuito utilizzando la connessione Internet. Con il recente rilancio dell’app come “ultra app”, gli utenti possono ora accedere a una vasta gamma di servizi tra cui un GPT, che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a prenotare voli.

Con questo nuovo servizio, i clienti di Etihad Airways possono effettuare la prenotazione del volo semplicemente digitando i dettagli di base del servizio richiesto, lasciando poi al GPT il compito di completare la prenotazione. Questo processo di prenotazione semplificato offre ai clienti una maggiore comodità e risparmio di tempo, poiché non è più necessario interagire con un operatore per effettuare la prenotazione.

Tuttavia, come con qualsiasi innovazione tecnologica, ci sono preoccupazioni sulla sicurezza dei dati personali e sulla possibile perdita di posti di lavoro. Con l’automatizzazione di processi come la prenotazione dei voli, ci potrebbe essere una riduzione nella necessità di personale umano, ma ciò potrebbe essere bilanciato dall’aumento della domanda di specialisti nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

È però anche importante considerare come l’intelligenza artificiale possa migliorare la qualità dei servizi offerti alle persone. Con la sua capacità di apprendimento continuo, il GPT può aiutare a identificare le preferenze individuali degli utenti e fornire loro servizi personalizzati. Ciò può portare a un’esperienza più soddisfacente per i clienti e alla creazione di nuove opportunità di business per le aziende.