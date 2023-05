Calciomercato Milan, pronta una cessione importante: resterà in Serie A

Ci sono nuove voci di corridoio che parlano della cessione di uno dei prezzi pregiati del Milan, che resterà in Serie A.

Sta facendo l’ennesima ottima stagione il Milan di Stefano Pioli, che si riconferma come una delle migliori squadra del Paese. Il club sta lottando ogni settimana per mantenere un posto di primissimo ordine in classifica, con l’obiettivo di arrivare quanto più in alto possibile e confermarsi ancora una volta come una squadra da Champions League.

E a proposito della più ambita e difficile competizione tra club europei, i rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti della competizione, e ora possono anche sognare l’ennesima finale di Champions della loro storia, costellata di notti indimenticabili e di coppe vinte e perse per pochissimo. Ovviamente è fondamentale la programmazione. Se non si lavora bene per creare una squadra vincente e sempre in forma, allora è impossibile sognare in grande. E il Milan sta lavorando come sempre con grandissima attenzione sul mercato, riflettendo sulle possibili pedine da inserire in squadra, alla continua ricerca di un equilibrio perfetto tra bandiere del club, veterani con esperienza internazionale e giovani promesse per continuare a vincere in futuro. Si pensa però anche alle cessioni, con una che potrebbe essere molto dolorosa.

Calciomercato Milan, un giocatore potrebbe cambiare squadra e restare in Serie A

Purtroppo non tutte le ciambelle vengono col buco, anzi. E un calciatore che firma prestazioni fenomenali con un’altra squadra, che sembra destinato a grandi cose e che viene pagato una cifra importantissima, non sempre si trasforma poi in un investimento positivo. Stiamo ovviamente parlando del giovane Charles De Ketelaere.

Fantasista belga che aveva incantato tutti con il suo ex club, il Club Burges, dove aveva dominato a furia di gol e assist, rispettivamente 18 e 10 nell’ultima stagione prima di arrivare in Italia. Il Milan lo ha pagato un anno fa ben 35 milioni, con tantissimi bonus ancora da pagare nel corso dei prossimi anni. Purtroppo, però l’investimento sembra essere a vuoto, dato che in questa stagione il mancino 22enne non ha segnato neanche una volta, fermandosi ad appena un assist per un compagno.

Troppo poco per continuare così. Ebbene pare proprio che su Charles De Ketelaere ci sia l’interesse del Monza ci Berlusconi e Galliani. I rapporti tra i due club sono ovviamente ottimi, e la squadra biancorossa sarebbe interessata a prendere il giocatore in prestito secco per un anno, fornendogli tutto lo spazio di cui ha bisogno per essere titolare e provare a trovare quella fiducia che gli è mancata quest’anno. Il Milan ci pensa, ma sarebbe certamente un buon modo per provare a rilanciare il giocatore e rientrare di quei 35 milioni di euro spesi.