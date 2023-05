Pronta la rivoluzione per le auto elettriche, grazie a questo robot potrete caricare in autonomia (senza alcuna colonnina)

Le auto elettriche sono il futuro ma al momento il problema delle colonnine e anche la poca disponibilità su strada rappresenta ancora un limite.

Non a caso le aziende stanno studiando metodi alternativi per poter risolvere il problema e quindi andare a ricaricare praticamente ovunque, abbattendo tutti quelli che sono al momento i limiti che ne impediscono una reale diffusione.

Una tecnologia innovativa destinata a cambiare il mondo e il mercato automobilistico. Abbattendo il problema maggiore ci si potrà aspettare una significativa modifica anche nello sviluppo futuro.

Rivoluzione per le auto elettriche: il robot che ricarica l’auto

L’azienda Naas Technology ha sviluppato una soluzione che permetterà agli utenti di non essere più obbligati a rintracciare una colonnina in giro per ricaricare. Una soluzione indispensabile per avere piena libertà con l’auto elettrica e poter fare un confronto in termini di praticità con le altre tipologie.

Il nuovo robot ha infatti la capacità di ricaricare i veicoli in piena autonomia, è dotato di deep learging e mappatura integrata, con una serie di tecnologie che lo rendono praticamente autonomo in qualunque tipo di ambiente senza rischi e senza limiti. Questo non solo potrebbe ricaricare l’auto elettrica ma anche effettuare il processo di pagamento contemporaneamente. Praticamente come andare dal benzinaio ma invece di dover fare tutta la trafila con la benzina, il tutto viene svolto da un robot che vi ricarica la vettura e siete pronti a ripartire.

Il conducente arriva, con un click sull’applicazione richiede la ricarica, il robot della stazione di servizio si fermerà vicino alla vettura in base al servizio richiesta e quindi con un braccio meccanico darà il via alla ricarica. Una volta terminata la procedura si staccherà dall’auto e poi tornerà nuovamente alla sua postazione. Pochi e semplici movimenti che sposano l’utilità della classica stazione di servizio, riprendendone in tutto i canoni tipici, con la modernità e l’efficienza del robot.

Ogni cosa sarà gestibile da remoto tramite applicazione, si potrà scegliere la velocità di ricarica, la capacità della batteria e altri dati utili in base al modello. Al momento non si sa ancora quanto potrebbe costare questo robot ma è chiaro che il mercato punta in questa direzione, semplificando ogni cosa ai clienti e quindi anche cogliendo da un sistema che al momento funziona per tutte le altre auto quegli elementi da poter riprodurre in versione robot. Efficienza, praticità e costi praticamente identici, forse in un futuro non troppo lontano questo approderà dal nostro benzinaio di fiducia sotto casa oppure lo vedremo nei parcheggi.