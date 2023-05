Test: scegli una cover per cellulare e scopri il tuo livello di simpatia

La personalità ha tanti lati, positivi o meno, ma se vuoi conoscere subito il tuo livello di simpatia allora questo test è perfetto.

Le persone che tendono ad effettuare le medesime scelte sono accomunate da caratteristiche caratteriali molto simili. C’è chi è simpatico di natura, chi si deve sforzare per esserlo e chi invece con tutto l’impegno proprio non ce la fa.

Basta una semplice cover per cellulare? Ebbene sì perché alcune raffigurazioni nelle immagini che vedete sono elementi chiave per la personalità e possono direzionare subito verso un risultato chiaro e definito.

Scegli la cover per sapere se sei simpatico

Abbiamo tre cover diverse però attenzione, la vostra scelta deve essere relativa a quella che sentite come vostra, non dovete orientarvi verso una piuttosto che l’altra facendo un ragionamento altrimenti non vale e non è possibile determinare la vostra simpatia.

Cover nera – la cover numero 1 è la più semplice, colore uniforme. Coloro che scelgono questo modello sono orientati solitamente all’ordine e al rigore, sono persone che non amano i fronzoli nella vita e preferiscono la semplicità. Concreti e molto attenti sono acuti e precisi e questo sicuramente è un grande pregio. Possiamo dire che a prima vista non brillano per simpatia, tuttavia hanno grande dolcezza e quando stabiliscono una connessione con gli altri rivelano una personalità spiccata e talvolta simpatica che piace molto e che può fare colpo.

Cover a cuore – Chi sceglie questo tipo di cover è una persona orientata alla dolcezza, la caratteristica principale del carattere è proprio questo. Siete affascinanti, teneri e anche ammalianti per certi versi ma questo non vuol dire che siete grandi burloni. Vi piace giocare ed essere divertenti in determinati contesti quindi siete simpatici ma non siete il centro della festa perché ritenete fondamentali altre qualità. Tuttavia si può affermare che avete buone doti comunicative e risultate agli altri particolarmente gradevoli, anche quando si parla di simpatia.

Cover fantasia – La seconda cover è quella che ha vari colori e si presenta come allegra e vivace ma ha qualche elemento che potrebbe sorprendervi. Chi sceglie questa ha una personalità particolare e molto interessante, amate la calma e la pace e volete vivere una vita serena, per voi questo è l’essenziale. Siete simpatici ma senza eccessi e talvolta non usate quest’arma per impressionare gli altri perché preferite essere valutati per altri motivi. Siete proiettati agli altri ma al tempo stesso simpatici il giusto.